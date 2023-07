Le ministère iranien des Renseignements a révélé lundi 10 juillet que Salwan Momika qui a brulé en Suède un exemplaire du Coran fin juin avait été embauché par le Mossad en 2019.

Dans communiqué ministériel publié lundi 10 juillet, il souligne que Momika était connu pour ses mauvaises actions dans son pays d’origine, ajoutant que sa notoriété et son casier judiciaire avaient été cependant « acceptés et bien accueillis par les sionistes » à l’époque où ils l’ont embauché.

Depuis l’autodafé du Coran, se vieilles vidéos ont refait surface et ont circulé en ligne, en particulier parmi la communauté irakienne d’immigrants et de réfugiés en Suède.

Dans l’une d’entre elles, il fait partie d’un groupe d’hommes, tous vêtus de t-shirts noirs, portant le drapeau des Brigades Imam Ali. Cette organisation avait été créée en 2014, dans le cadre des Forces populaire de mobilisation, al-Hachd al-Chaabi, pour combattre Daech avec l’aide de conseillers iraniens des Gardiens de la révolution.

Dans une vidéo – qui circule en ligne depuis le 29 juin, Momika qui était de confession chrétienne « dit être le chef d’une milice chrétienne au sein de ces Brigades », rapporte le site du média français France 24.

Selon le site d’information en langue arabe Al Araby Al Jadeed, il a dirigé un groupe armé de quelques hommes, baptisé Forces des Aigles des Syriaques dans la périphérie de Mossoul en 2017. Cependant, il a été enfermé dans une lutte de pouvoir avec Rayan al-Kaldani, le chef d’une autre milice chrétienne, appelée Babylone, puis il a fini par quitter l’Irak. Un autre média arabophone, al-Kompis, affirme qu’il a été arrêté 18 jours par le Hachd al-Chaabi.

Dans une interview accordée au journal suédois Expressen, le lendemain de l’autodafé du Coran, Momika a nié avoir des liens avec les Forces de mobilisation populaire.

Après la libération de Mossoul, il a fondé un parti politique qu’il a baptisé le Parti de l’union syriaque, rapporte un journaliste qui l’a connu pour le site de la télévision al-Hurra.

Selon lui , Momika « souffrait de problèmes familiaux, sa famille l’ayant renié il y a longtemps après qu’il ait agressé son père sur les réseaux sociaux ».

Né en Irak en 1986, il est arrivé en Suède en 218 et a reçu le statut de réfugié politique en 2021. Sur Facebook, il se décrit comme un « homme politique, penseur et auteur athée et éclairé ».

