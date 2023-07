Dans le cadre des activités organisées pour commémorer la guerre 2006, Media de guerre, la tribune médiatique de la Résistance islamique a publié une vidéo.

Intitulée « Personne ne vous vaincra », la vidéo de 6 minutes prend en images une manœuvre des résistants qui simule les étapes d’un assaut lancé contre une position militaire israélienne blindée et sa conquête.

Selon les observateurs, cette position en dimensions réelles ressemble à celles qui se trouvent à la frontière entre le Liban et la Palestine occupée.

« Cette vidéo veut dire une seule chose, les préparations pour une confrontation et des jours de combat », a commenté le journaliste libanais Abdallah Qamah, pour le site d’information Lebanon Debate.

On peut y voir les combattants arracher le drapeau de la Brigade d’élites de l’armée d’occupation israélienne Golani et le remplacer par celui du Hezbollah.

Cet évènement médiatique intervient sur fond d’escalade sur la frontière entre le Liban et la Palestine occupée.

Ces dernières semaines, « Israël » a confisqué la partie nord libanaise du village al-Ghajar, édifiant un mur et une barrière technique la séparant du territoire libanais.

Pour sa part, le Hezbollah a établi une tente à quelques mètres de la Ligne bleue, la ligne de retrait établie provisoirement au lendemain du retrait israélien du sud-Liban en l’an 2000. Cette zone des hameaux de Chebaa est revendiquée par le Liban, alors que les dirigeants israéliens avancent qu’elle se situe « sur un territoire israélien ».

Les médiations menées récemment pour régler la question des tentes se sont soldées par un échec.

Or une certaine unanimité s’est formée entre la position de la Résistance et celle de l’Etat libanais et plus précisément de l’armée libanaise.

« Les Israéliens ont compris que la délégation militaire libanaise qui participe aux rencontres tripartites a Naqoura sous l’égide des Nations unies défend l’idée de la tente et le droit du Liban d’effecteur des activités dans les limites des territoires occupées », rapporte Qamah.

En outre, le commandement de la Résistance ne peut que constater que les Israéliens manigance sur la question d’al-Ghajar et invente des raisons pour ne pas se retirer totalement de sa partie libanaise. Sachant que l’autre partie est syrienne et a été occupée par l’entité sioniste en 1967, en même temps que le plateau du Golan.

L’un des prétextes véhiculés par les Israéliens pour justifier « leur présence administrative » est que les habitants refusent d’évacuer leur maison.

Du côté israélien, Yoni Ben-Menachem , le directeur général et rédacteur en chef de la radio israélienne Kol Israël a écrit : « le Hezbollah accule Israël au coin du mur et Nasrallah œuvre pour accroitre le rythme des provocations contre Israël. Il semble que la confrontation militaire est inévitable ».

