Le chaos règne dans l’entité d’occupation israélienne, et la police arrête des dizaines de colons, au milieu d’un arrêt du trafic ferroviaire suite à une panne du système informatique.

Les médias israéliens ont rapporté que des manifestants bloquaient la route Ayalon à Tel-Aviv, se dirigeant vers la maison du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à alQods.

Les médias israéliens ont rapporté que les manifestants contre les amendements judiciaires que le gouvernement Netanyahu cherche à approuver « se préparent à une longue nuit de protestations ».

Les médias israéliens ont également rapporté que « 37 colons ont été arrêtés jusqu’à présent lors de manifestations contre les amendements judiciaires, dont 6 ont tenté d’obstruer le train à la gare de Tel Aviv ».

Selon les médias israéliens, la circulation des trains, au vu des gares bondées, s’est arrêtée, suite à un dysfonctionnement du système informatique.

La police d’occupation israélienne a empêché les manifestants d’entrer dans la gare, tout en n’autorisant que les détenteurs de cartes à entrer. Le commandant en chef de la police a menacé d’arrêter toute personne s’approchant de la voie ferrée, ajoutant: « C’est une question de danger pour la vie. »

Kaplan a été témoin de manifestations à Tel-Aviv et à alQods occupée, protestant contre les amendements judiciaires.

Selon les médias israéliens, les manifestants sortent ce soir, pour une marche de quatre jours entre Tel-Aviv et alQods occupée.

« Demain, mercredi, l’entité d’occupation sera témoin d’une grève dans le système de santé, tandis que le chef de la commission de la santé de la Knesset, Uriel Boso, a menacé d’imposer des sanctions aux médecins qui feraient grève », selon la Douzième chaîne israélienne.

D’autre part, le ministre israélien de la « Justice », Yariv Levin, a appelé la foule lors de la manifestation d’un million à Tel-Aviv dimanche prochain, en faveur des amendements judiciaires, disant : « Notre voix se fera entendre. »

Dans un clip vidéo, Levine s’est adressé aux colons en disant : « Nous devons apporter un changement majeur au système judiciaire, alors s’il vous plaît, venez faire entendre votre voix ».

Une manifestation de soutien au gouvernement Netanyahu aura lieu en parallèle des débats à la Knesset, et avant le vote de la loi en deuxième et troisième lectures, lundi matin.

Dans un discours prononcé aujourd’hui par le Premier ministre du gouvernement d’occupation, Benjamin Netanyahu, à l’occasion de l’anniversaire de Ze’ev Jabotinsky (dont l’idéologie constitue l’idéologie des dirigeants du Likud), il a déclaré « qu’ il y a ceux qui croient qu’une partie de la société a une valeur plus élevée, tandis que d’autres ont une valeur inférieure. »

Concernant le rebellion contre le service militaire, Netanyahu a indiqué que « Jabotinsky ne tolérerait pas l’incitation au refus du service, qui constitue la fin de l’armée, sapant les fondements de l’existence ».

Pendant ce temps, les médias israéliens ont cité un haut responsable politique disant que le président américain, Joe Biden, a répété au Premier ministre du gouvernement d’occupation, Benjamin Netanyahu, qu’il s’attendait à le rencontrer dans le bureau ovale de la Maison Blanche.

Il n’était pas certain que « la rencontre entre Biden et Netanyahu aurait lieu à la Maison Blanche, sachant que l’invitation à la tenir est venue, à la veille de la visite du président israélien, Isaac Herzog, aujourd’hui à Washington, où il rencontrera le Président américain et s’adressera au Congrès.

Ce sera la première rencontre de ce genre depuis le retour au pouvoir de Netanyahu l’an dernier, après une crise avec Washington.

A noter que la déclaration américaine qui a été publiée concernant l’appel téléphonique, qui a été publiée relativement longtemps après la déclaration israélienne, ne mentionne rien sur la tenue d’une réunion ou l’envoi d’une invitation à Netanyahu.

« Biden s’est dit préoccupé par la croissance continue des colonies », indique le communiqué américain. Quant aux amendements judiciaires, « Biden a réitéré la nécessité d’un consensus le plus large possible ».

Et hier, lundi, le site Internet israélien « i24NEWS » a rapporté que Netanyahu exhorte l’ambassadeur d’Israël à Washington à « redoubler d’efforts » pour l’inviter à la Maison Blanche.

Netanyahu n’a pas reçu d’invitation américaine à se rendre à Washington depuis qu’il a pris ses fonctions de Premier ministre il y a 7 mois. Selon le journal israélien Yedioth Ahronoth, cette période est « sans précédent pour inviter un Premier ministre à se rendre après avoir formé son gouvernement ».