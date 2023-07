Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique, a déclaré que l’Afrique était l’un des nouveaux marchés économiques de l’Iran, qui lui permet d’opérer dans 20 domaines différents uniquement dans le secteur minier.

Mahdi Safari s’est exprimé ce jeudi 20 juillet lors d’une réunion avec des responsables économiques et le gouverneur de la province iranienne de Hamedan. Les mines d’or et de diamants en Afrique pourraient être un secteur d’investissement et d’activité de l’Iran, a-t-il indiqué.

L’Iran cherche à renforcer son économie autant que possible dans les domaines des exportations et des importations, des transports, de l’énergie, de l’électricité. Une meilleure interaction avec les marchés étrangers lui permettrait de renforcer ses réserves de change.

Au sujet de l’importation de la viande d’Afrique, M. Safari a fait savoir que l’Iran avait l’intention d’inviter une délégation du secteur de la santé du bétail d’Afrique pour une formation sur la production de vaccins iraniens afin d’assurer la santé du bétail importé.

Par ailleurs, Mahdi Safari a fait allusion à la Chine, comme l’un des marchés cibles les plus importants de l’Iran. Sur 300 tonnes de crevettes produites en Iran, 250 tonnes sont exportées vers la Chine, a-t-il fait remarquer. Des négociations sont également en cours pour l’exportation de six types de poissons élevés en Iran.

Notant que 1,2 milliard de dollars ont été dépensés pour importer des matières premières pour la fabrication de médicaments chimiques, il a souligné : « Fort de son industrie pétrochimique, l’Iran sera en mesure de répondre à ses propres besoins et de produire les matières premières pharmaceutiques. Or l’allocation de devises pour l’importation de ces produits n’est pas justifiée. »

Source: Press TV