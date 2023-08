L’ONU a mis en garde vendredi 4 août contre une augmentation significative des attaques des colons israéliens contre le peuple et les biens palestiniens en Cisjordanie occupée.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) de l’ONU a fait état de « 591 incidents liés aux colons dans les territoires occupés ces six premiers mois de 2023, faisant des victimes palestiniennes, des dégâts matériels, ou les deux. ».

Ce chiffre inclut les attaques contre les Palestiniens et les biens, précise l’agence onusienne, selon laquelle « le nombre d’incidents de ce type en 2022 était déjà le plus élevé depuis que nous avons commencé à les enregistrer ».

« C’est une moyenne de 99 incidents chaque mois, et une augmentation de 39% par rapport à la moyenne mensuelle de l’ensemble de 2022, qui était de 71 », a déclaré le porte-parole de cette instance onusienne, Jens Laerke aux journalistes à Genève.

Le 27 juillet, le sous-secrétaire général à l’ONU sur la situation au Moyen-Orient, Mohammad Khaled al-Khiari, a réagi aux tensions dans les territoires occupés.

S’adressant aux membres du Conseil de Sécurité, il a dit être « profondément alarmé par l’ampleur de la violence et l’ampleur des destructions dont nous avons été témoins ces dernières semaines, en particulier lors de l’opération de l’armée israélienne des 3 et 4 juillet et des échanges armés qui ont suivi à Jénine. »

Une offensive militaire israélienne contre Jénine et son camp pendant ces deux jours au nord de la Cisjordanie avait tué une dizaine de Palestiniens et causé des destructions importantes des infrastructures.

Source: Avec Press Tv