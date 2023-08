Dimanche après-midi, les forces spéciales de l’armée d’occupation israélienne ont assassiné trois résistants palestiniens, après avoir tiré sur leur véhicule près de la ville d’Arraba, au sud de Jénine en Cisjordanie.

Les forces d’occupation ont fermé la zone après avoir pris pour cible les combattants de la résistance et ont empêché les ambulanciers d’atteindre le véhicule palestinien, tandis que d’importants renforts militaires sont arrivés sur place.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé avoir été informé par l’Autorité générale des affaires civiles du martyr de 3 jeunes hommes, abattus par l’occupation israélienne, près de la ville d’Arraba à Jénine.

Les médias israéliens ont rapporté « qu’une force militaire de l’unité Yamam de l’armée d’occupation a assassiné les trois résistants, car l’occupation a affirmé qu’elle avait contrecarré « une opération que la cellule avait l’intention de mener ».

Les médias israéliens ont publié des photos du véhicule visé par l’occupation, ainsi qu’une photo d’une arme M16, que l’armée d’occupation a prétendu avoir trouvée à l’intérieur du véhicule.

L’armée d’occupation, les gardes-frontières et le Shin Bet ont publié une déclaration conjointe, annonçant que les forces d’occupation avaient réussi à « cibler une cellule qui était en route pour mener une opération ».

Le communiqué de l’occupation a ajouté que « la cellule ciblée était dirigée par Nayef Abu Sweis (26 ans), un résident du camp de Jénine », ajoutant « qu’il était l’un des chefs du bataillon de Jénine, et il a participé à des opérations contre les forces armées sous la direction d’éléments dans la bande de Gaza ».

Les forces d’occupation ont remorqué le véhicule palestinien visé et confisqué les corps des jeunes martyrs.

Les images diffusées par les forces d’occupation tirant sur le véhicule ont montré que le véhicule et les trois jeunes hommes avaient été visés par des dizaines de balles.

Le porte-parole du Mouvement du Jihad islamique en Palestine, Tarek Selmi, a affirmé que « le crime commis par l’ennemi à Jénine est une agression contre l’ensemble du peuple palestinien », soulignant que « l’ennemi israélien se rendra compte bientôt que ses folies et sa terreur se heurteront à une réponse forte de la résistance », notant que « les Brigades d’alQods ne gaspille jamais le sang de ses combattants et de ses dirigeants ».

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a souligné, dans un communiqué de presse, que « l’occupation n’échappera pas à payer le prix de ses crimes », soulignant que « le peuple palestinien et sa vaillante résistance feront payer un prix cher à l’occupation pour cette agression ».

Dans un communiqué publié, le Mouvement des moudjahidines palestiniens a endeullié les trois martyrs, les décrivant comme des héros « qui sont tombés en martyr dans une lâche opération d’assassinat menée par les forces d’occupation à Jénine ».

Le Mouvement des Ahrar palestinien a publié une brève déclaration dans laquelle il a déclaré : « L’assassinat par l’occupation de notre peuple et de ses combattants de la résistance sont des crimes qui reflètent l’étendue de son fascisme et de son sang », soulignant que » ces crimes ne saperont pas la détermination du peuple palestinien peuple et de sa vaillante résistance ».

Le porte-parole du mouvement Fatah, Munzer al-Hayek, a déclaré : « Nous pleurons les martyrs de Jénine qui sont morts dans une lâche opération d’assassinat menée par le gouvernement du meurtre et de la terreur alors que le monde est silencieux ».

Hier, une fusillade a eu lieu dans le quartier de Nahalat Binyamin , au centre de Tel Aviv , entraînant la mort d’un policier israélien, en plus de deux colons blessés, et le martyre de l’auteur de cette opération Kamel Mahmoud Abu Bakr, originaire de la ville de Rummana, à l’ouest de Jénine.

