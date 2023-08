Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a confirmé mardi que le président iranien Ebrahim Raisi participera à la prochaine réunion des dirigeants des BRICS.

Lors d’une conférence de presse, en marge de la réunion Iran-BRICS : perspectives de partenariat et de coopération à Téhéran, Amir Abdollahian a déclaré : « En ce qui concerne notre adhésion aux BRICS, nous n’en sommes qu’au début du chemin ».

Il a ajouté : « Il n’y a aucun lien entre notre adhésion à l’Organisation de Shanghai et la possibilité de notre adhésion au groupe BRICS, et la reprise des négociations et la relance de l’accord nucléaire ».

Le ministre iranien a souligné que « l’hégémonie des États-Unis sur le monde a commencé à prendre fin, et l’Iran investira toutes les opportunités pour accélérer son adhésion aux BRICS », notant que « le partenariat entre l’Iran et les BRICS dans certains domaines a commencé dans la pratique » . »

Le mois dernier, Amir Abdollahian a confirmé que l’adhésion de l’Iran à l’Organisation de Shanghai « pourrait offrir à la Chine et à l’Iran une capacité croissante et plus forte de développer leur coopération de manière multilatérale, avec leur présence dans cette organisation ».

Début juin, lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS au Cap, en Afrique du Sud, le ministre iranien a indiqué que « les relations politiques et économiques entre l’Iran et les pays BRICS ont atteint un très bon niveau, et le volume des échanges commerciaux a dépassé les 30 dollars milliards. »

Le groupe de pays BRICS a l’intention de décider cette année s’il acceptera de nouveaux membres, et à quels critères ils devront répondre, selon l’agence américaine Bloomberg.

Parmi les pays qui ont déposé des demandes officielles d’adhésion à l’organisation figurent l’Iran, l’Arabie saoudite, l’Algérie et l’Argentine, tandis que la Turquie et l’Égypte ont déclaré leur intérêt à adhérer à ce groupe. La Russie a soutenu l’adhésion de l’Iran et de l’Argentine au groupe BRICS, quelques jours après que les deux pays ont annoncé leur désir de rejoindre le groupe.

Le groupe BRICS est un bloc international qui comprend la Russie, la Chine, le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Inde. Il a été fondé en 2006 lors d’un sommet organisé à la ville russe d’Ekaterinbourg. Ce groupe international vise à renforcer les relations économiques entre eux par le biais d’échanges en devises locales, de manière à réduire la dépendance au dollar.

Le groupe représente 23% de l’économie mondiale et 18% du commerce international. Un certain nombre de pays cherchent à rejoindre cet immense bloc économique, comme l’Algérie, l’Argentine et l’Indonésie.

