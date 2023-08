Dans l’après-midi de ce jeudi ont eu lieu les funérailles du martyr Ahmad Qssas qui a été tué par un homme armé partisan des partis des Forces libanaises et des Kataeb, pendant l’incident de renversement du camion du Hezbollah , mercredi après-midi à Kahale, localité située dans le caza d’Aley, sur la route internationale reliant la capitale de l’est du pays.

Des milliers de personnes de l’environnement de la résistance ont participé à ces obsèques qui ont eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth.

Le responsable de l’Unité des activités culturelles au sein du Hezbollah sayed Ali Fahas a prononcé les discours des funérailles.

« Notre martyr Ahmad fait partie de ceux qui ont porté les armes pour défendre la patrie et tous les Libanais, toute communautés confondues. Le martyr Ahmad a participé au côté de ses frères résistants à la libération de Maaloula et des chrétiens en Syrie et il avait allumé un cierge devant son église. Il a fait ceci non pas pour être récompensé en ouvrant le feu sur lui et en le tuant devant l’église de Kahale ».



En 2013, des groupuscules takfiristes avaient attaqué le village chrétien de Maaloula, situé a 56 km au nord-est de Damas et dont les habitants sont des chrétiens d’origine araméenne. Ils l’ont occupé et ont kidnappé des bonnes sœurs d’un couvent.



Parmi ces groupuscules il y avait le front al-Nosra qui était alors le branche d’al-Qaida en Syrie. Rebaptisé de nos jours Hayat tahrir al-Cham, il contrôle actuellement dans la province d’Idleb dans le nord-est syrien.

En 2014, dans le cadre de la bataille de Qalamoune, le Hezbollah a prêté main forte à l’armée syrienne pour reprendre ce village et a contribué à la libération des bonnes sœurs dans le cadre d’un échange avec des prisonniers.



« Ce qui s’est passé hier est une agression flagrante sachant que les frères entreprenaient des contacts avec les services de sécurité pour remorquer le véhicule », a déploré sayed Fahas.

« Notre martyr a été tué injustement dans cette agression flagrante et injustifiée. Dans le passé, des incidents qui avaient eu lieu ont tenté de nous entraîner dans la sédition et nous n’y avons pas été entraînés », a-t-il poursuivi.

Et de conclure : « Nous ne serons pas entraînés dans la sédition. Nous ne réaliserons pas les efforts de ceux qui veulent entraîner le pays dans la sédition. Tous les Libanais connaissent bien ceux qui véhiculent un discours de provocation, qui commercent avec le sang et veulent inciter à la sédition parmi les Libanais ».

L’endroit où le martyr Qsass a été tué

Originaire de la localité de Younine, dans la Bekaa, le martyr Ahmad Qssas (né en 1977) était marié et avait trois enfants.

Source: Divers