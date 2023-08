Une carte postale unique. La mission russe Luna-25 a dévoilé ses premières images prises depuis l’espace, rapporte l’Institut de recherche spatiale (IKI) de l’Académie russe des sciences. Des clichés qui montrent des éléments de la sonde, sur fond de Terre ou de Lune. L’emblème de la mission est bien visible sur l’une des photos.

La sonde #Luna25 a transmis ses premières images 🗯 « Les caméras à bord de STS-L ont pris les premières images de l’espace, qui resteront dans l’histoire de la technologie spatiale, » indique le communiqué de l’Institut de recherche spatiale de l’Académie russe des sciences. pic.twitter.com/wOCoMsGQZW — Sputnik Afrique (@sputnik_afrique) August 14, 2023

« Les caméras à bord de STS-L ont pris les premières images de l’espace, qui resteront dans l’histoire de la technologie spatiale », indique un communiqué de l’IKI.

Les données de télémétrie et de mesures des instruments scientifiques à bord ont aussi été analysées. Un passage en revue qui s’est avéré concluant alors que la sonde approche de sa destination.

« Tous les appareils ont montré des performances et une préparation optimales pour l’exploration lunaire. Leurs composants et blocs analogiques et numériques ont parfaitement fonctionné », ont ainsi déclaré les scientifiques.

Des essais ont notamment été menés sur le détecteur de neutrons et de rayons gamma ADRON-LR, qui cherchera à distance de la glace sur la Lune.

Retour en force de la Russie

La mission Luna-25 est la première organisée par la Russie depuis l’éclatement de l’URSS. Elle prend le relais du programme Luna-24, qui avait envoyé, en 1976, la dernière sonde soviétique vers notre satellite naturel. L’atterrisseur qui sera utilisé présente d’ailleurs des similarités avec son cousin soviétique, même s’il est bien plus évolué, comme l’expliquait récemment à Sputnik Igor Afanassiev, rédacteur scientifique chez Roscosmos Media.

Source: Avec Sputnik