Les importations chinoises de pétrole iranien ont atteint leur plus haut niveau depuis au moins une décennie, a révélé l’agence américaine Bloomberg, selon laquelle le plus grand importateur de pétrole au monde prendra environ 1,5 million de barils par jour de brut iranien à partir de ce mois-ci.

Citant les données de la firme des renseignements Kpler, l’agence rapporte que la hausse des prix mondiaux a joué un rôle important pour rendre le brut à prix réduit plus attractif pour la Chine.

Selon les estimations de Kpler, le plus grand importateur de pétrole au monde prendra environ 1,5 million de barils de brut par jour à l’Iran ce mois-ci, contre une moyenne de 917 000 barils par jour au cours des sept premiers mois de l’année. C’est le chiffre le plus élevé depuis 2013.

A noter que les exportations iraniennes de pétrole brut ont enregistré leurs niveaux les plus élevés en 2023 en dépit des sanctions américaines, selon des consultants économiques et des données rapportées par Reuters. et la plupart de ces exportations sont destinées à la Chine.

En mai dernier, l’Iran a annoncé avoir augmenté sa production de brut à plus de 3 millions de barils par jour. Ce qui représente environ 3% de l’offre mondiale, le chiffre le plus élevé depuis 2018, selon les chiffres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Le représentant officiel de l’Union iranienne des exportateurs de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques, Hamid Hosseini, a indiqué que « la Chine a joué un rôle important » dans le commerce du pétrole iranien, dont la part dans le PIB mondial est de 15 %, révélant que « Téhéran et Pékin planifient des projets communs dans le secteur pétrolier.

Source: Agences