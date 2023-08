Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a reçu en audience, ce jeudi 17 août, les membres du Conseil suprême des commandants du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), dans la Hosseiniyeh de l’imam Khomeiny à Téhéran.

« Les ennemis n’ont aucun moyen de ternir la réputation du CGRI autrement que par « de fausses nouvelles, des rumeurs et toutes sortes d’astuces et de stratagèmes », a réaffirmé le leader iranien, louant la force d’élite du CGRI comme « la plus grande organisation antiterroriste au monde ».

« C’est une organisation militaire bien équipée. C’est une organisation efficace et indépendante capable d’accomplir des tâches que de nombreuses grandes armées au monde ne peuvent accomplir », a-t-il souligné.

L’ayatollah Khamenei a en outre expliqué comment le CGRI se démarquait des autres forces qui ont émergé au début des grandes révolutions telles que la Révolution française et la Révolution bolchevique en Russie.

« Ces forces ont souvent fait preuve de tendances destructrices, de désordre et d’un manque de discipline, alors que le CGRI était structuré « sous l’autorité centrale » de la Révolution islamique depuis le début », a-t-il expliqué.

Plus loin dans ses propos il a préconisé d’être vigilent quant au repérage et à l’identification de l’ennemi.

« Grace à sa perspicacité, le défunt imam Khomeiny (que sa demeure soit au paradis) a toujours appelé à condamner haut et fort les Etats-Unis [pour tout le mal qu’il y a dans le monde]», a-t-il souligné.

La dernière rencontre entre l’Ayatollah Khamenei et les hauts commandants du CGRI s’est tenue il y a environ quatre ans en présence du général de corps d’armée Qassem Soleimani, le plus haut général antiterroriste iranien assassiné par les États-Unis en janvier 2020.