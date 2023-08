Les forces d’occupation israéliennes sont toujours à la recherche de l’auteur palestinien de l’opération qui a eu lieu samedi dans la localité palestinienne de Hawara au sud de Naplouse, en Cisjordanie occupée et qui a coûté la vie à deux colons israéliens.

Le modus operandi de cette opération a fait l’objet de plusieurs versions dans les médias israéliens. Surtout que les soldats israéliens qui étaient à proximité n’ont rien vu ni rien entendu.

Dans un premier moment, il a été question qu’elle a été réalisée à partir d’une voiture qui est passée à grande vitesse devant la station de lavage automatique de voitures où les deux colons ont été abattus.

Cette version est bien différente de la version finale des faits, rendue publique plus tard et réalisée à partir des images vraisemblablement obtenues des caméras sur place : Un palestinien armé est entré à pied dans le lieu où la voiture des colons était stationnée pour son lavage. Il a tiré plusieurs balles à la distance zéro sur les colons s’y trouvaient puis s’est retiré à pied. Sans que personne ne s’en rendent compte ni même les soldats qui se trouvaient tout près.

Un autre détail est cité par les médias israéliens pour expliquer ceci : l’auteur de l’opération a ouvert le feu sous la couverture des bruits émis par les machines de lavage des voitures, a indiqué le Yediot Ahronot.

Le site Walla rapporte qu’ils ne l’ont pas vu non plus.

Ce site a critiqué les mesures de sécurité entreprises par l’armée israélienne dans cette localité depuis le mois de février dernier, date à laquelle une première opération de résistance a fauché la vie à deux colons. Il rapporte que pendant le mois de mars, il y a eu deux opérations au cours desquelles un colon et deux soldats ont été blessés et pendant les mois de mai et de juin suivants ont été réalisées deux opérations à la voiture-bélier et une fusillade qui ont fait 4 blessés dont 4 soldats et un colon.

La radio israélienne a quant à elle recensé 10 opérations à Hawara depuis le début de l’an au cours desquelles 4 israéliens ont été tués et 12 autres blessés.

Samedi, le chef d’état-major de l’armée d’occupation est venu en personne sur l‘endroit de l’opération.

Depuis, les forces d’occupation israéliennes qui croient que l’auteur de l’opération s’est enfui à Naplouse sont toujours à sa recherche.

Selon les médias palestiniens, elles ont effectué une incursion à Beita et des affrontements ont éclaté avec ses habitants.

