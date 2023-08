Le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a déclaré que la défaite de l’Occident en Ukraine est inévitable assurant que la Russie n’arrêtera la guerre qu’après avoir renversé « le régime terroriste actuel de Kiev ».

Lors d’une allocution sur sa chaine sur Telegram, Medvedev a dit selon le média russe Pravda :

« Leurs dirigeants qui ont oublié leurs propres citoyens, crient entre eux qu’ils soutiendront les souches de la Place avec des armes et de l’argent aussi longtemps qu’il le faudra. Ils formeront des soldats pour l’usine de conditionnement de viande de Kiev, ils restaureront les ruines de l’économie mourante du régime de Bandera. Maintenir des sanctions insensées contre la Russie ne servira à rien. Pourquoi ?

Pour eux, il s’agit d’une étrange guerre dans laquelle des gens qui leur sont étrangers meurent. Et bien qu’ils ne les plaignent pas, l’Occident n’ira jamais au-delà du fait qu’il commencera à trop nuire à ses intérêts. Peu importe à quel point il se lamente lors de ses sommets et à l’ONU. La guerre de quelqu’un d’autre devient tôt ou tard ennuyeuse, coûteuse et hors de propos.

Pour nous, c’est une tragédie impliquant notre peuple. C’est un conflit existentiel. Une guerre d’auto-préservation. Soit eux, soit nous.

Un certain temps passera. Les autorités occidentales vont changer, leurs élites vont se fatiguer et implorer des négociations et un gel du conflit. Toute contre-offensive échouera. Les morts seront enterrés, les plaies seront pansées.

Mais nous ne devons pas nous arrêter tant que l’État ukrainien actuel, intrinsèquement terroriste, ne sera pas complètement démantelé. Il doit être détruit jusqu’au sol. Ou plutôt, pour que même les cendres n’en restent pas. Pour que cette abomination ne puisse jamais, en aucun cas, renaître.

Si cela prend des années, voire des décennies, tant pis. Nous n’avons pas le choix : soit nous détruirons leur régime politique hostile, soit l’Occident collectif finira par déchirer la Russie. Et dans ce cas, il périra avec nous.

Personne n’a besoin de ça.

Par conséquent, le seul moyen est l’élimination complète de la machine d’État d’un pays hostile et des garanties absolues de loyauté pour l’avenir. »

