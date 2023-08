Les autorités iraniennes ont annoncé l’arrestation d’un gang qui « prenait en otages » un certain nombre de citoyens iraniens et irakiens soulignant qu’ils seraient remis à leurs familles dès que possible.

Selon le site d’information irakien Soumaria news, le consul général d’Iran dans la province de Bassora, Ali Abedi, a déclaré que « les services de sécurité iraniens ont réussi à découvrir la cachette des ravisseurs dans les montagnes escarpées du Kurdistan ».

« Un certain nombre de membres du gang ont été arrêtés, les otages iraniens et irakiens ont été libérés et ils seront remis à leurs familles dès que possible », a-t-il ajouté.

En outre, Soumaria News a cité le frère de l’un des kidnappés, un habitant de la province de Bassora, disant que « son frère a été libéré », s’attendant à son arrivée dans les jours prochains.

Un clip vidéo s’était répandu sur les réseaux sociaux, montrant des Irakiens enlevés en Iran. Certains qui étaient attachés avec des chaînes de fer semblaient avoir été victimes de torture. Selon certaines informations, les ravisseurs ont exigé une rançon en échange de leur libération.

Source: Agences