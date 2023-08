Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, na ocasião da Segunda Libertação, na noite da Segunda Feira dia 28 de agosto de 2023

Redação do site

Por ocasião da celebração da Segunda Libertação, em alusão à erradicação dos grupos takfiristas que atacaram o Líbano entre 2012 e 2017, o Secretário-Geral do Hezbollah Sayed Hasan Nasrallah fez um discurso que foi transmitido pelo nosso Canal al-Manar.

Sua Eminência falou longamente sobre essa época, lembrando que o Líbano fazia parte do mapa do Estado califado promovido pelo Daesh e pela frente al-Nusra e as circunstâncias que marcaram a luta contra eles. Ele também lembrou que alguns protagonistas libaneses colaboraram com estes pequenos grupos e que os Estados Unidos impediram inicialmente o governo e o Exército Libanes de combater estes pequenos grupos.

A outra parte do seu discurso respondeu às ameaças dos líderes israelitas de eliminar os líderes da Resistência Palestiniana no Líbano, devido ao seu fracasso em pôr fim às crescentes operações da resistência na Cisjordânia ocupada. Nasrallah alertou que qualquer ataque enfrentará: « Uma resposta poderosa », garantindo que a Resistência não permitirá que o Líbano se transforme num cenário de ataques ou que mude as regras de combate.

Abordando os últimos acontecimentos no Sul da Síria, particularmente na região de Souweida, onde decorrem os protestos, Nasrallah explicou que as dificuldades económicas que este país está enfrentando se devem às sanções americanas promulgadas no âmbito da Lei César, e não às mencionar que os Estados Unidos ocupam o Leste do Eufrates e saqueiam a sua riqueza em hidrocarbonetos.

“A Síria e os seus aliados são capazes de libertar o Leste do Eufrates, que é uma área ocupada pelos americanos”, explicando.

Comentando os rumores de que os americanos estão a fazer esforços para fechar a fronteira Síria-Iraque, Nasrallah chamou-os de ilusões, garantindo que nem a Síria nem o Eixo da Resistência permitirão que isso aconteça.

O líder do Hezbollah também saudou os esforços do Governo Libanês para alterar os termos da missão da Força Interina das Nações Unidas para o Líbano (UNIFIL) para que esta obtenha a sua autorização prévia antes de iniciar as suas missões. Ele assegurou que os habitantes do Sul do Líbano não permitirão que ela anule esta autorização porque ela decorre da soberania e da dignidade do Líbano.

As principais ideias do discurso

Os EUA impediram o Exército Libanês de lutar contra os takfiristas

Parabenizo vocês pela comemoração da Grande Vitória que o Líbano alcançou contra os grupos takfiristas.

A partir do final de 2012, grupos armados do Daesh e da frente al-Nusra empreenderam ataques contra territórios libaneses, enviando carros-bomba e estendendo a sua presença em Bekaa até Beirute e atacando mais territórios sírios…

Grupos armados infiltraram-se nos territórios libaneses para torná-los uma base para lançar ataques contra os territórios libaneses, contra os habitantes e as forças de segurança.

O Líbano era parte integrante da carta preta do estado califado do Daesh. A presença da base do Daesh em Bekaa pretendia expandir-se ainda mais.

Os acontecimentos nas nossas fronteiras continuaram entre 2012 e 2017. Esta batalha durou vários anos e não foi uma operação única, mas sim várias operações militares. Para descobrir o que alcançamos como vitória.

Foram os habitantes da região que decidiram lutar. Certifico que algumas aldeias, especificamente aldeias cristãs, tomaram a decisão de confronto contrariamente às decisões e diretivas tomadas pela maioria dos seus partidos.

Como sempre, as divisões interlibanesas estavam em sintonia. Não devemos esquecer que aqueles que representam estas forças políticas se dirigiram a estes milicianos armados no bairro de Aarsale, onde realizaram conferências de imprensa para expressar o seu apoio e oferecer-lhes todo o tipo de assistência.

Alguns apoiaram-nos através dos milicianos, através dos meios de comunicação social e através de fundos. Apostaram na vitória destes grupos armados e na derrota dos habitantes do Bekaa, do Exército e da Resistência.

O projeto dos Jruds do Líbano e do Bekaa fez parte de uma grande batalha na região liderada pelos americanos e pelos súditos da Embaixada Americana, aqueles que afirmaram defender a soberania enquanto apoiavam os grupos terroristas que tinham ocupado territórios libaneses, matou soldados e oficiais do exército libanês e aterrorizou os habitantes.

Decidimos travar esta batalha com força total e o exército tomou as suas medidas defensivas, mas o governo recusou-se então a permitir-lhe realizar o ataque para libertar os seus oficiais e soldados devido ás ameaças americanas.

Os americanos impediram o governo libanês de tomar uma decisão que permitiria ao exército atacar estes grupos armados.

Os americanos ameaçaram o Exército Libanês de cortarem a ajuda se atacarem os grupos armados.

A decisão só foi tomada quando o General Michel Aoun se tornou Presidente da Republica, em 2017.

A primeira fase da batalha ocorreu com a libertação de al-Qousseir, depois de al-Qalamoune ocidental e então parte do Jroud de Tofeil e Nahlé. A terceira etapa foi a de al-Zabadani e grandes áreas do jrouds libaneses, quando todos os esconderijos dos carros-bomba foram destruídos.

Durante a Quarta Fase, houve intensos combates na fronteira com a Síria. Foram realizadas em conjunto pela Resistência, por um lado, e pelo Exército Libanês, por outro, quando o governo tomou uma decisão corajosa.

Não posso esquecer que algumas aldeias e localidades libanesas, apesar das suas difíceis condições, privaram as suas famílias para enviar alimentos aos combatentes da Resistência.

Houve um grande afluxo de habitantes locais para defender o Líbano e o seu território. O número de combatentes era muito grande, muito maior do que as exigências da batalha.

Isto resultou na derrota das milícias e na restituição de todos os territórios libaneses. Posteriormente, conseguimos devolver os restos mortais dos mártires do Exército Libanês, das forças de segurança e da Resistência, bem como dos nossos detidos em Idlib e pôr fim à presença de terroristas nas nossas regiões. Isto é o que chamamos de Segunda Libertação e Segunda Vitória.

A Primeira Libertação foi no ano 2000, depois a vitória na guerra de julho de 2006, a Segunda Libertação é a do Jroud do Bekaa, e a Terceira Libertação é aquela ligada à exploração do Bloco 9. O conjunto é fruto da Equação: Exército, Povo, Resistência… Esta equação estratégica e nacional alcançou vitórias importantes.

Nem as ameaças nem a sua execução enfraquecerão a Resistência Palestina

Relativamente às ameaças israelitas de eliminar os líderes da Resistência Palestina, particularmente no Líbano, face à escalada das operações da resistência na Cisjordânia ocupada, Nasrallah comentou:

No passado dizia-se que os sionistas estudavam cuidadosamente a sua experiência, mas isto já não parece ser relevante nem para esta entidade inimiga nem para o seu exército.

Os israelitas não sabem que a resistência na Cisjordânia tem a sua origem na vontade do povo palestiniano que os combate há mais de 75 anos, mesmo antes da Revolução Islâmica no Irã.

Confrontado com a escalada da resistência na Cisjordânia e devido à impotência israelita, Netanyahu foge da frente e apresenta o que está a acontecer lá como decorrente de um plano iraniano.

Desde 1982, e até hoje, o inimigo israelita apresenta aqueles que lutam no Líbano como sendo os executores de um plano iraniano. Ele não sabe que é o povo libanês que está em luta, ilustrando a vontade libanesa de libertar as suas terras.

Os ataques conseguiram abalar a vontade de resistir ou, pelo contrário, reforçaram ainda mais a presença dos combatentes nos campos de batalha da nossa região e reforçaram a esperança de vitória.

Estas ameaças não levam a Resistência a retrair-se. Nem as ameaças nem a sua execução enfraquecerão a Resistência. Eles apenas consagrarão ainda mais sua teimosia aumentando as suas forças.

Qualquer assassinato em solo libanês, contra um libanês, um palestino, um sírio, um iraniano ou outro, não passará sem uma resposta poderosa. Não permitiremos que o Líbano se transforme num cenário de ataques. Não permitiremos que as regras de envolvimento existentes sejam alteradas.

O inimigo deveria admitir para si mesmo que se encontra num impasse histórico, existencial e estratégico do qual não encontrará saída.

Temos de apoiar os detidos palestinianos em greve de fome.

Da mesma forma, devemos apoiar os detidos do Bahrein que também estão em greve de fome.

Síria e seus aliados podem libertar o Leste do Eufrates

Referindo-se aos recentes protestos no Sul da Síria, Sayed Nasrallah disse:

O que está a acontecer hoje na Síria é uma continuação da guerra de 2011. É um projeto dos EUA, com a ajuda dos estados regionais que os apoiaram com fundos, meios de comunicação e armas.

Biden reconheceu que centenas de milhares de milhões de dólares foram gastos para ocupar a Síria e trazer takfiristas de todo o mundo para lutar na Síria e morrer na Síria. Infelizmente, os takfiristas foram ferramentas estúpidas no projeto americano.

Hoje, o Leste do Eufrates está ocupada pelos EUA sob o pretexto de combater o Daesh, tal como o Daesh foi o pretexto para o regresso das forças americanas ao Iraque.

Assim que a guerra militar fracassou, houve a Lei César. O estado está a fazer enormes esforços, mas as portas estão fechadas devido ao bloqueio. Devido às sanções, mesmo as empresas russas e chinesas abstêm-se de investir na Síria. E os EUA controlam os campos de petróleo e gás na Síria e impedem que sejam assumidos pelo

Estado Sírio.

São eles que impedem uma solução entre os Curdos e o Estado sírio e a libertação do Leste do Eufrates.

O Estado sírio e os seus aliados podem facilmente libertar o Leste do Eufrates, tal como fizeram no Leste de Bádia. Mas o leste do Eufrates se encontra numa área ocupada pelas forças dos EUA. O conflito ali é regional e pode ser arrastado para um conflito internacional.

Uma enorme pressão dos EUA é exercida no Leste do Eufrates e são feitas tentativas para ressuscitar o Daesh. Os rumores de que querem fechar as fronteiras entre a Síria e o Iraque são apenas ilusões. O Eixo da Resistência não permitirá isso.

Se os americanos quiserem lutar sozinhos, serão bem-vindos. Haverá uma verdadeira batalha que mudará todas as equações.

Eles querem que a UNIFIL trabalhe para Israel

Sayed Nasrallah também falou dos esforços recentes do Governo Libanês dentro do Conselho de Segurança para não permitir mais que as forças da UNIFIL operem no Sul do Líbano sem a sua autorização. Ele disse:

Eles querem que a UNIFIL trabalhe em nome dos israelenses, seja espiã para eles, para que suas câmeras espionem em áreas onde eles não têm câmeras.

Agradecemos ao Estado Libanês pelos seus esforços para corrigir o erro cometido no ano passado e que lhe permitiu agir livremente, sem coordenação ou autorização prévia das autoridades libanesas. Esperamos que esta alteração seja bem-sucedida.

Faz parte da dignidade do Líbano. Caso contrário, uma decisão diferente permanecerá letra morta porque o povo do

Sul não permitirá que ela seja executada sem o conhecimento do governo libanês.

Referindo-se à crise política interna no contexto da vaga presidencial, Sayed Nasrallah criticou os políticos libaneses que recusam o diálogo e a proposta do enviado do presidente francês Jean-Yves lê Drian.

Ontem, um protagonista desse grupo político anunciou que recusou o diálogo. Ele não pode ser obrigado a fazê-lo pela força.

Não somos fracos, mas somos donos da nossa vontade e não temos medo do diálogo. Mas não vamos questionar ninguém.

Dizem que querem um presidente que construa um Estado que enfrente o Hezbollah. Não querem construir um Estado que possa resolver os problemas reais das pessoas, o que mostra que estão ao serviço de um projeto.

Estão ao serviço dos objetivos de Israel, que não quer que este país seja independente. Só os americanos e os israelitas querem desarmar o Hezbollah, porque querem um país indefeso.

As suas palavras ilustram uma mentalidade que não consegue tirar o Líbano das suas dificuldades, mas quer arrastá-lo para uma guerra civil.

Não prático guerra psicológica contra os libaneses e nem dramatizo, mas compartilho com eles as realidades sobre as quais alguns estão lutando.

Sobre o diálogo com o Movimento Patriótico Livre, Sayed Nasrallah explicou que: “A discussão é séria e aprofundada e requer algum tempo”, sublinhando que: “O diálogo é feito em nome do Hezbollah e não em nome dos nossos aliados”.

“Apresentaremos os resultados do diálogo aos nossos aliados e os discutiremos para tomarmos uma decisão juntos”.

A questão da descentralização administrativa e financeira foi-nos apresentada. Se concordarmos com um projeto, discutiremos com os partidos, estamos diante de um projeto de lei com grande quantidade de artigos e que precisa de maioria para sua aprovação na Câmara dos Deputados.

(FIM)

Fonte: Al Manar