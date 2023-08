Le ministère iranien du Renseignement a annoncé mercredi 30 août dans un communiqué le démantèlement de cellules terroristes affiliées au régime israélien et à Daech dans quatre provinces du pays.

Les « cellules de sabotage » faisaient partie d’un vaste réseau « sioniste-terroriste » qui avait mené plusieurs attaques dans les quatre provinces iraniennes de Khouzestan, de Mazandaran, de Kermanshah et de Sistan-et-Baloutchistan.

Au total, 14 terroristes ont été identifiés et arrêtés par les forces du ministère du Renseignement dans les quatre provinces précitées et 43 bombes puissantes ont été saisies.

Au début du mois, deux terroristes « entièrement armés et bien équipés » ont été arrêtés dans la province de Khouzestan. Ils étaient en possession de 382 types de bombes artisanales, d’outils pour la fabrication de bombes et de substance chimiques ainsi que de 65 bombes incendiaires, selon le communiqué.

Dans la province occidentale de Kermanshah, deux autres terroristes ont mené diverses opérations sous fausse bannière et envoyé des vidéos aux dirigeants des cellules terroristes basées au Danemark et aux Pays-Bas.

Les terroristes arrêtés auraient tenté d’organiser des attaques hostiles aux forces de l’ordre du pays.

Ils utilisaient Telegram, Instagram, WhatsApp et Twitter comme principaux outils de messagerie et entretenaient des rapports avec des chaînes de télévision telles que Iran International et BBC Persan.

Les bases des groupes terroristes étaient situées en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark. Les membres de Daech étaient basés en Afghanistan tandis que certains gangs opéraient depuis le Pakistan.

Début août, deux personnes ont été tuées et huit autres blessées lors d’une deuxième attaque terroriste armée contre le sanctuaire de Shah Cheragh, dans la ville de Chiraz, au sud de l’Iran. L’attaque a été revendiquée par Daech.

La première attaque avait eu lieu le 26 octobre 2022, lorsqu’un assaillant avait fait irruption dans le sanctuaire et tiré sur les pèlerins. Au total, 15 personnes dont des femmes et des enfants ont été tués et de dizaines d’autres blessés.

Source: Avec Press Tv