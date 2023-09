Ali Al-Qahhoum, membre du bureau politique d’Ansarulllah, a déclaré que la présence américaine directe au Yémen est un « indicateur dangereux » et une nouvelle étape dans la série d’agressions, de sièges et de conspirations en cours contre ce pays.

Des rapports médiatiques ont rapporté ces derniers jours la présence de Marines américains dans le gouvernorat de Hadramaout à l’est du Yémen.

Estimant que cette présence « est contraire aux normes et lois internationales », le responsable d’Ansarullah a souligné dans une déclaration à une télévision libanaise qu’elle cache derrière elle « des intentions et des préparatifs prémédités » pour une future étape d’escalade militaire.

De même, al-Qahhoum a souligné que les forces américaines sont également venues créer « un état d’équilibre entre l’Arabie saoudite et les Émirats » et empêcher toute situation de collision entre les deux pays.

Selon lui l’agitation populaire et l’escalade du conflit entre « les sbires locaux qui vouent une fidélité absolue pour les Émiratis et les Saoudiens dans les territoires occupés sont à l’origine de la présence américaine directe ».

Le dirigeant d’Ansarullah a également déclaré que la présence américaine directe « vise à créer une nouvelle réalité à partir de laquelle seront concoctés des complots dangereux et continus contre le Yémen, son sol, sa population et toute la région ».

Selon lui, la présence américaine, britannique et française et la construction de bases militaires à Hadramaout, Shabwa, Al-Mahra, Bab al-Mandab et Socotra sont destinées à imposer une « présence directe ».

Elle représente un « processus préventif de positionnement dans des zones stratégiques et importantes au niveau du Yémen et de la région », a-t-il expliqué.

« Le Yémen possède de vastes frontières maritimes surplombant les voies navigables les plus importantes. Il est un partenaire essentiel dans des accords internationaux visant à protéger la navigation maritime internationale. Sa position est claire, sa perception de la paix est claire et déclarée, et ses portes sont ouvertes », a-t-il souligné.

Il a ajouté : « Nous disons également aux Américains et aux pays occidentaux que la lutte contre le terrorisme est l’une des priorités de l’État yéménite, aux côtés de l’armée, des forces de sécurité et du système judiciaire. Ses batailles sont visibles contre les éléments criminels d’Al-Qaïda et de Daech qui sont votre création et qui se développent et se propagent avec votre parrainage et votre soutien, au Yémen et dans la région ».

Al-Qahhoum a conclu sa déclaration en disant : « Sanaa, l’État et les dirigeants, surveillent de près la présence directe américaine et occidentale, qui viole toutes les normes et lois internationales, et qui ne durera pas longtemps et ne persistera pas, quelles que soient les justifications. »

Jeudi, le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi Al-Mashat, avait déclaré que les États-Unis faisaient pression sur l’Arabie saoudite « pour qu’elle échappe à ses devoirs humanitaires dans le dossier yéménite ».

Lors d’une réunion élargie à Saada dans le gouvernorat du nord du Yémen, al-Mashat a mis en garde que « l’ennemi doit savoir que les problèmes fondamentaux doivent être résolus, sinon la solution passera de la bouche aux missiles et des drones ».

Il a également souligné que « l’ennemi a tendance à déstabiliser le front intérieur en suscitant des problèmes », dans le but d’enflammer les fronts militaires pendant que « nous sommes préoccupés par notre situation intérieure ».

Afin de préserver ce front, Al-Mashat a souligné que Sanaa « supportera tous les coups dans le dos, ainsi que la propagande et les mensonges que reçoivent les oreilles des imbéciles et des agents internes », notant que le Yémen fait face à une « sale guerre à tous les niveaux face à 19 pays ».

