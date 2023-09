Le mouvement de résistance palestinienne, le Jihad islamique a condamné dans les termes les plus fermes les négociations en cours entre l’Arabie saoudite et les États-Unis pour parvenir à un accord conduisant à une normalisation avec ‘Israël’ aux dépens de la cause palestinienne, de son peuple et des lieux saints de la nation.

Le Jihad a indiqué dans un communiqué publié ce jeudi 7 septembre que « l’objectif déclaré de ces négociations est de conclure un nouvel accord noir, qui ferait de l’Arabie saoudite un nouveau partenaire de l’Autorité palestinienne dans le cadre de la restauration du rôle américain dans la région, qui s’oppose aux intérêts des peuples, mais offre à l’entité sioniste le dessus dans la région au détriment de notre sécurité nationale ».

Et de poursuivre: « Le rôle joué par l’Autorité palestinienne (AP) dans la couverture de ces négociations et des accords qui pourraient en résulter, ainsi que l’exploitation de sa faiblesse, constitue une nouvelle chute morale et politique pour l’AP qui veut abandonner les droits et les lieux saints de notre nation en échange d’une poignée d’argent arabe ».

Le Jihad a en outre affirmé que « le peuple palestinien restera attaché à ses droits historiques en Palestine, malgré ceux qui sont désireux de rejoindre le camp ennemi, de capituler et de normaliser ».

Le site américain Axios a rapporté que le conseiller principal du président américain Joe Biden pour les affaires du Moyen-Orient, Brett McGurk, se rendra cette semaine en Arabie Saoudite pour rencontrer de hauts responsables palestiniens et discuter du rôle palestinien dans un éventuel accord de normalisation entre Riyad et ‘Israël’ sous les auspices de Washington.

Le commentateur politique de la chaîne israélienne Kan, Gili Cohen, a expliqué que « l’accord de normalisation avec l’Arabie saoudite, le pays arabe le plus puissant et le plus riche, sera susceptible de remodeler la région et de renforcer la position d’Israël de manière historique ».