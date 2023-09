Moscou condamne Paris et demande des excuses pour ne pas avoir autorisé les journalistes russes à la conférence de presse du Président français à New Delhi le 10 septembre, a dénoncé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères sa chaîne Telegram.

« La rédactrice en chef du portail d’information Russia News, Ekaterina Nadolskaya, s’est vue aujourd’hui refuser brutalement l’accès à la conférence de presse du Président français Emmanuel Macron au sommet du G20 à New Delhi. De plus, les Français ont tenté de casser son téléphone portable », a fait part Mme Zakharova.

Elle a rappelé que la raison de cette discrimination a été explicitement communiquée à la journaliste par un employé du service de presse français, notamment l’appartenance de celle-ci aux médias russes.

« Cet incident est une manifestation flagrante de racisme et de nationalisme agressif car il repose sur un acte de discrimination fondée sur la nationalité », a tranché la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères avant d’ajouter que Moscou « exige de la part du palais de l’Élysée des excuses auprès de cette journaliste ».

« Chasse aux sorcières » à l’encontre des médias russes

Selon elle, Paris avait lancé une véritable « chasse aux sorcières » dans son propre espace d’information et a éliminé la présence des médias russes en créant des conditions insupportables pour leur travail.

Une telle politique, « imprégnée de mensonges, d’arrogance et d’un complexe d’exclusivité », finira par jouer contre ses partisans, a précisé Maria Zakharova.

« Nous ne pouvons pas et n’ignorerons pas humblement le fait que l’avant-garde des pseudo-démocraties occidentales, cette fois en la personne de la France, a donné une fois de plus l’exemple d’une discrimination raciale et de violations des principes fondamentaux de la démocratie », a-t-elle martelé.

Les représentants de 11 médias français sont actuellement accrédités en Russie et ils ont tous un accès libre aux événements de presse du ministère russe des Affaires étrangères, a ajouté la porte-parole de la diplomatie russe.

Selon elle, personne n’a empêché le correspondant de l’Agence France-Presse accompagné d’un caméraman d’assister aujourd’hui à la conférence de presse du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à l’issue du sommet du G20.