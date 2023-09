Le nouvel ambassadeur iranien à Riyad, Alireza Enayati, a déclaré que la République islamique d’Iran était déterminée à renforcer ses relations bilatérales avec l’Arabie saoudite, notant qu’un avenir prometteur se profilait à l’horizon dans la mesure où le royaume partageait la même détermination.

S’exprimant lors d’une interview accordée au journal Asharq al-Awsat, Alireza Enayati a indiqué : « Je tiens à mettre l’accent sur ce que le président Ebrahim Raïssi m’a assigné lorsque je l’ai rencontré, à savoir déployer tous les efforts pour renforcer les relations amicales et fraternelles entre Téhéran et Riyad ».

La République islamique d’Iran considère l’Arabie saoudite comme étant un « partenaire stratégique de grande importance dans le cadre de sa politique de bon voisinage », a souligné le diplomate iranien avant de préciser qu’« un avenir prometteur » est envisageable, puisque Riyad partage la même détermination.

Dans une autre partie de son intervention, M. Enayati a déclaré que l’Iran s’était sérieusement engagé à développer ses relations avec l’Arabie saoudite, ajoutant que les frères saoudiens avaient fait de même.

L’ambassadeur iranien a souligné que les deux pays voisins avaient « une influence dans la région et dans le monde musulman » et que c’est ce qui lui confère la lourde responsabilité de veiller au développement et au renforcement des relations bilatérales pour ensuite les mettre au profit de la région sur la base des intérêts communs, du respect mutuel et de la responsabilité collective.

À rappeler qu’en mars dernier, la République islamique d’Iran et l’Arabie saoudite ont convenu de relancer leurs relations diplomatiques rompues en 2016, dans le cadre d’un accord négocié par la Chine.

L’Iran a officiellement rouvert son ambassade à Riyad en juin 2023, suivie de son consulat à Djeddah et de son bureau de représentation auprès de l’Organisation de la coopération islamique.

L’ambassade saoudienne à Téhéran et son consulat à Machhad ont également repris leurs activités.

Notons que le nouvel ambassadeur iranien en Arabie saoudite, Alireza Enayati, est arrivé le mardi 5 septembre, à Riyad pour entamer sa mission diplomatique. le jour même, Abdullah bin Saoud al-Anzi, nouvel ambassadeur d’Arabie saoudite, est arrivé à Téhéran.

Source: Press TV