Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a accusé lundi 11 septembre l’Iran d’avoir installé un aéroport au sud du Liban pour permettre des attaques contre « Israël », a rapporté l’agence Reuters.

Dans un discours télévisé lors d’une conférence sur la sécurité internationale organisée par l’Université Reichman, Gallant a montré des images aériennes de ce qu’il a décrit comme un aéroport construit par l’Iran dans le but de poursuivre des « objectifs terroristes » contre « Israël ».

Selon Reuters, Gallant n’a pas donné de détails à ce sujet, mais a déclaré que le site pourrait accueillir des avions de taille moyenne.

L’emplacement qu’il a indiqué se trouvait près du village libanais de Birket Jabbour et de la ville de Jezzine, à environ 20 km au nord de la colonie israélienne frontalière de Metulla.

« Sur les photos, vous pouvez voir le drapeau iranien flotter sur les pistes depuis lesquelles le régime des ayatollahs envisage d’opérer contre les citoyens d’Israël », a déclaré Gallant.

« En d’autres termes : la terre est libanaise, le contrôle est iranien et la cible est Israël », explique-t-il.

« S’il s’agit d’un conflit, nous n’hésiterons pas à activer la force meurtrière de Tsahal. Le Hezbollah et le Liban paieront un prix lourd et douloureux », prévient-il, a rapporté le média israélien The Times of Israel.

Une source non israélienne connaissant le site a déclaré pour Reuters que le site en question pourrait accueillir de gros drones – certains d’entre eux armés – construits selon les plans iraniens. La source a déclaré que les drones lancés depuis le site pourraient être utilisés pour des activités opérationnelles internes et externes. Mais elle a ajouté que la nature et la direction de la piste suggéraient que les premières étaient plus probables.

