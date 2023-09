La rencontre mercredi entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine en Russie ne concerne que ces deux pays, a commenté une porte-parole de la diplomatie chinoise.

« La visite du dirigeant nord-coréen en Russie est un arrangement entre la Corée du Nord et la Russie et concerne les relations entre ces deux pays », a déclaré Mao Ning, interrogée à ce sujet lors d’un point presse régulier.

La veille, cette même porte-parole avait salué la coopération entre la Chine et la Corée du Nord, assurant que les relations entre les deux pays « se développent bien ».

Les deux pays « approfondissent les échanges et la coopération dans divers domaines, et promeuvent un plus grand développement des relations bilatérales », a-t-elle répété mercredi.

Ces commentaires surviennent alors que Kim Jong Un a déclaré mercredi, lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, que son pays ferait des liens bilatéraux avec la Russie sa « priorité absolue ».

La Chine, qui partage quelque 1.400 kilomètres de frontière avec la Corée du Nord, est le principal soutien politique et économique de Pyongyang, visé par une multitude de sanctions internationales.

Source: AFP