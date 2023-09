Les forces d’occupation israéliennes ont mené deux agressions aux missiles contre des positions de l’armée syriennes dans les régions de Tartous et Hama.

Une source militaire a déclaré à l’agence officielle SANA que « l’ennemi israélien a mené à 17h22 une agression aux missiles en provenance de la mer Méditerranée contre nos sites de défense aérienne dans la ville côtière de Tartous ».

Et d’ajouter: « L’agression a entraîné le martyre de deux soldats et la blessure de six autres et causé des pertes matérielles ».

Plus tard, vers 22h40, l’ennemi israélien a renouvelé son agression aérienne cette fois-ci à partir du nord du Liban.

Cette deuxième frappe a visé certains points à proximité de Hama (centre), ce qui a entraîné des pertes matérielles ».

Le 28 août, l’ennemi israélien a pris pour cible l’aéroport international d’Alep, le mettant hors service. Le même mois, une source militaire syrienne a rapporté qu’un soldat avait été blessé lors d’une agression israélienne visant les environs de la capitale syrienne Damas.