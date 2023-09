Le cheikh de la tribu des Akidate Ibrahim Al-Hafil, a appelé les membres des tribus dans l’est syrien de continuer à combattre les milices kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS) à Deir Ezzor jusqu’à ce que leur objectif soit réalisé.

« Le mouvement tribal évolue dans la bonne direction politiquement pour parvenir à une administration civile et militaire complète de Deir Ezzor», a-t-il précisé.

Il y a quelques jours, al-Hafel avait assuré que les combats contre les FDS allaient se poursuivre afin que les tribus puissent gérer leurs zones. ces combats entre les FDS et les combattants tribaux dans la campagne orientale de Deir Ezzor avaient éclaté le dimanche 27 août dernier.

Depuis, les membres des tribus ont réussi à expulser les miliciens kurdes des FDS de leurs zones de concentration à al-Kashkiya, Abou Hamam et Gharanij. Ils ont pris le contrôle d’un certain nombre de leurs quartiers généraux à al-Chaafah et Chanan. Ils ont également endommagé un certain nombre de leurs véhicules militaires et ont bombardé l’un des puits de pétrole qu’ils contrôlent dans la région d’al-Azbah, le mettant en feu.

Les combattants tribaux se sont en revanche retirés de la ville al-Dhiban, la semaine passée, après de violents bombardements afin de protéger la vie des enfants, des femmes et des personnes âgées. Des sources locales ont indiqué pour la télévision libanaise d’information al-Mayadeen que « les FDS ont acheminé des renforts sans précédent dans cette ville et l’ont attaquée pendant plusieurs jours en utilisant différents types d’armes, alors que les combattants tribaux ne disposaient que d’armes individuelles ».

Les tribus ont souligné que « les combats ne sont pas terminés compte tenu de la présence de leurs combattants dans plusieurs villages et villes de la campagne orientale de Deir Ezzor ». Elles ont accusé « la coalition internationale de se ranger du côté des FDS et de l’encourager à accroître ses exactions inacceptables contre eux ».

Selon al-Mayadeen, les FDS tentent de montrer qu’elles ont réussi à mettre fin aux combats dans la province orientale de Deir Ezzor et de l’avoir soumise à leur contrôle, malgré le fait que plus de 20 villes et villages continuent de leur échapper.

Source: Média