Les services de renseignement des brigades Al-Qods des Gardiens de la révolution iranienne dans le gouvernorat de Gilan, dans le nord de l’Iran, ont pu démanteler un réseau de 25 membres qui avaient l’intention d’organiser des émeutes et des sabotages.

Une source bien informée a rapporté : « Grâce à une opération de renseignement menée par des cadres du Service de renseignement des Gardiens de la révolution dans le gouvernorat de Gilan, un réseau de 25 membres de voyous visant à perturbé la sécurité a été identifié et démantelé ».

Elle a ajouté : « Ces éléments prévoyaient d’organiser des émeutes et des sabotages contre des lieux et quartiers généraux importants et sensibles, mais leur réseau a été complètement démantelé par les services de renseignement des brigades al-Qods dans le gouvernorat de Gilan ».

Il y a quelques jours, le porte-parole de la justice iranienne, Masoud Staichi, a révélé que la sécurité iranienne avait arrêté une femme et un homme français, accusés d’espionnage, et les avait déférés à la justice iranienne.

Il convient de noter que le ministère iranien de la Sécurité a annoncé, fin août dernier, le démantèlement d’un réseau terroriste affilié à » Israël « opérant dans plusieurs provinces du pays et préparant des attentats terroristes, révélant dans un communiqué que » le réseau est affilié à Israël et comprend 14 personnes, sans compter 43 bombes puissantes et prêtes à exploser ont été saisies auprès des personnes qui composaient le réseau ».

En mai dernier, le ministère iranien de la Sécurité avait annoncé, dans un communiqué, le démantèlement et l’arrestation de membres d’un réseau d’espionnage lié à un service de renseignement étranger visant à obtenir des informations sur les Iraniens voyageant à l’étranger.

Source: Médias