L’ancien chef du service de renseignement militaire israélien Aman, le général de division de réserve Amos Yadlin, et le colonel de réserve Udi Ebenthal, expert en stratégie et planification politique israéliennes, ont parlé dans un article sur le site Internet israélien Globes des dangers que représente « Israël » pourrait affronter le Nouvel An hébreu.

Dans le rapport, Yadlin et Abenthal ont estimé cinq scénarios de sécurité auxquels « Israël » pourrait être confronté au cours de la nouvelle année, à savoir :

1- Stabilité de la situation sécuritaire. Ce scénario suppose « qu’ Israël » contrôlera et contenira les événements qui se dérouleront à alQods pendant les vacances, contrecarrera les opérations dirigées contre lui en Cisjordanie et empêchera l’escalade dans les prisons.

2- Escalade au sein de l’arène palestinienne. Cette hypothèse est basée sur l’inflammation de l’arène palestinienne contre « Israël » et l’adhésion du mouvement Hamas.

3- Tension croissante à la frontière nord et possibilité que le Hezbollah mène une attaque contre l’occupation.

4- Confrontation sur plusieurs arènes. Cette hypothèse repose sur l’explosion de l’arène palestinienne face à l’ennemi, qui se transformera en une guerre sur plusieurs fronts.

5- Le dernier scénario est basé sur une guerre globale.

Les deux responsables israéliens ajoutent : « Malgré la faible possibilité et les espoirs de nos ennemis qu’Israël s’effondre de l’intérieur sans qu’il soit nécessaire de risquer une confrontation avec lui, ils peuvent déclencher une guerre globale sur tous les fronts ».

