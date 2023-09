Les médias israéliens ont rapporté lundi que « l’establishment sécuritaire et militaire se prépare à une reprise des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza ».

Les médias israéliens ont expliqué que les estimations indiquent que « la fermeture continue du passage d’Erez rendra cette possibilité plus proche ».

Il a ajouté qu’il y avait « des affrontements à la frontière de Gaza », alors que « l’establishment sécuritaire et militaire se prépare à une éventuelle escalade, sachant que l’armée a ouvert le feu sur des Palestiniens qui ont lancé un engin explosif sur une force qui lui est affiliée ».

Les médias israéliens ont indiqué qu’à la suite de ces événements, » une décision sera prise concernant l’ouverture du terminal d’Erez dans les prochaines heures ».

Hier soir, dimanche, les autorités d’occupation ont décidé de prolonger de 24 heures supplémentaires la fermeture du passage de Beit Hanoun Erez avec la bande de Gaza, en raison des conditions de sécurité à proximité de la barrière séparant la bande de Gaza.

Le passage de Beit Hanoun est utilisé pour les piétons et les véhicules, tandis que le passage de Kerem Shalom est utilisé pour transporter des marchandises des 48 zones vers la bande de Gaza et vice versa. Les deux passages sont gérés par l’Autorité des passages terrestres du ministère de la Sécurité de l’occupation.

Dans ce contexte, le président de la Fédération générale des syndicats palestiniens de la bande de Gaza, Sami Al-Amsi, a confirmé que « l’extension par Israël de la fermeture du passage de Beit Hanoun aux travailleurs représente une punition collective d’environ 18 500 familles « .

Al-Amsi a ajouté : « L’occupation utilise le dossier des permis de travail comme carte de pression et de chantage politique et économique, et lie la situation sécuritaire à celle de Gaza, dans le but de réaliser des gains politiques aux dépens du segment des travailleurs qui sont à la recherche de leur pain quotidien après des années de chômage en raison du siège continu ».

Source: Médias