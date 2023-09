La contre-offensive de l’Ukraine ne permettra pas la restitution totale des territoires perdus, a déclaré le chef d’état-major des armées américaines Mark Milley à la chaîne de télévision américaine CNN.

« L’offensive, bien qu’importante, a des objectifs opérationnels et tactiques limités […]. Même s’ils sont pleinement atteints, ils ne délogeront pas complètement les Russes, ce qui est l’objectif stratégique plus large de Volodymyr Zelensky », a-t-il réagi.

« Longue, difficile et sanglante »

Interrogé sur le temps que mettra la « contre-offensive » ukrainienne pour atteindre ses objectifs, M.Milley s’est refusé à cet exercice, mais il a dit que ce serait « assez long ». Avant de la qualifier de « longue, difficile et sanglante ».

Une « contre-offensive » infructueuse

Après trois mois de tentatives improductives de mener une contre-attaque, le Président russe Vladimir Poutine avait annoncé, le 4 septembre, que la « contre-offensive » ne stagnait pas, mais qu’elle échouait.

La Défense russe a, le 5 septembre, informé que Kiev avait perdu plus de 66.000 soldats et 7.600 unités d’équipement militaire en trois mois de contre-offensive, dont plus de 1.000 drones, 159 roquettes de HIMARS et 13 missiles de croisière. Selon Sergueï Choïgou, les forces ukrainiennes n’ont atteint leurs objectifs sur aucun des axes.

Le 12 septembre, le chef du Kremlin dénombrait à au moins 71.000 militaires les pertes des forces armées ukrainiennes. Pour lui, Kiev envoie ses soldats, comme si « ce n’était pas ses propres citoyens ».

Source: Avec Sputnik