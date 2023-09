Berlin étudiera la mise en place de points de contrôle fixes frontaliers pour contenir l’immigration illégale qui transite par la Pologne et la République tchèque, a annoncé vendredi la ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser. Des points de contrôle fixes temporaires pourraient être un moyen « de combattre le crime de trafic (de migrants) d’une manière plus agressive, a déclaré Nancy Faeser au journal Welt am Sonntag.

L’Allemagne a déjà a accru sa présence policière le long des frontières avec les deux pays voisins pour contenir l’afflux de migrants illégaux, a souligné Mme Faeser. Mme Faeser a établi une distinction entre les demandeurs d’asile légitimes et les migrants illégaux. La mise en place de contrôles plus stricts ne signifie pas qu’il n’y aura plus d’arrivées de demandeurs d’asile, a-t-elle précisé.

« Si une personne demande l’asile à la frontière, le demande d’asile doit être examinée en Allemagne, c’est une obligation légale claire », a-t-elle souligné. « Ce qui demeure crucial est la protection des frontières extérieures de l’UE, qui nous pouvons assurer avec un système d’asile commun », a-t-elle dit. L’Allemagne est confrontée à une « immigration lourde », a déclaré le président allemand Frank-Walter Steinmeier lors d’une visite en Sicile, en Italie, où arrivent en nombre des migrants qui traversent la Méditerranée.

« Nous devons tout mettre en œuvre pour que les charges soient supportables et que le nombre d’arrivées diminue », a-t-il ajouté. Berlin a indiqué la semaine dernière arrêter d’accueillir des migrants arrivés en Italie comme le prévoit un plan de solidarité européen. Ce programme volontaire vise à alléger la pression sur les pays frontaliers de l’UE, qui sont souvent le premier port d’escale des migrants. L’Allemagne a cependant déclaré qu’elle pourrait recommencer à accueillir des migrants si l’Italie reprenait ses obligations en matière de retour des réfugiés.

