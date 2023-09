Le chef du mouvement yéménite Ansarullah, M. Abdul-Malik al-Houthi, a affirmé ce mardi que « le lobby sioniste dans le monde, les USA, » Israël » et certains régimes européens, cherchent à contenir les musulmans et à s’infiltrer dans leurs societés ».

Dans son discours à la veille de l’anniversaire du Prophète, M. Al-Houthi a déclaré que « les ennemis de la oumma islamique ont atteint le point d’interférer dans les programmes académiques des pays arabes et islamiques ».

Le leader du mouvement Ansarullah a souligné que « la guerre douce vise à contrôler la oumma dans divers domaines, ajoutant que « la oumma islamique doit faire preuve de cohésion afin de restaurer son rôle de leader dans le monde ».

Il a souligné que « les musulmans ont besoin aujourd’hui, plus que jamais, de renforcer leur lien avec le Messager de Dieu, Mohammad, et le Saint Coran, afin de retrouver leur liberté et leur dignité, et de se libérer de toute forme de dépendance ».

Concernant la commémoration de l’anniversaire du Messager de Dieu, M. Al-Houthi a déclaré que « l’ampleur de l’interaction avec cette occasion renforce l’espoir que le peuple yéménite est qualifié pour fournir un modèle distingué dans son identité religieuse et sa loyauté envers le Messager de Dieu ».

Le leader du mouvement Ansarullah a noté que « la commémoration de l’anniversaire du Messager de Dieu nous relie au plus grand symbole islamique, qui est le Messager de Dieu, Mohammad, et qu’elle renforce également notre lien avec l’Islam et le Saint Coran et accroît notre conscience ».

La richesse nationale a été gaspillée et pillée

Concernant les affaires intérieures yéménites, M. Al-Houthi a déclaré que « l’absence de normes de compétence est l’une des causes les plus importantes des problèmes dans toutes les institutions de l’État », ajoutant que « l’absence des services est un problème dont se plaignent les Yéménites de tous les gouvernorats ».

Il a souligné que « la richesse nationale, au fil des décennies, a été gaspillée et pillée et n’a pas été exploitée au service du peuple yéménite », ajoutant que « certains dirigeants du parti possédaient d’énormes richesses, dont ils bénéficient désormais dans les Émirats, en Égypte, en Turquie et autres ».

M. Al-Houthi a expliqué que « les responsables de l’époque précédente versent aujourd’hui des larmes de crocodile pour le peuple yéménite et se tiennent du côté de l’agression, après avoir contribué à l’effusion du sang des Yéménites ».

Et de poursuivre: « la cohésion des institutions étatiques au cours des dernières années représentait une réussite », ajoutant que « la situation dans les institutions étatiques ne doit pas perdurer telle qu’elle est, car il existe de profonds déséquilibres dans les systèmes, les lois et les procédures ».

Il a estimé « qu’un changement radical doit s’accompagner d’une tendance populaire afin de changer la situation des institutions », ajoutant « qu’il existe des cadres efficaces et loyaux qui ont servi le pays avec diligence dans divers gouvernorats, mais aussi il existe des cadres faibles, dont certains sont exploités et sont haineux ».

M. Al-Houthi a indiqué que « les ennemis veulent que le peuple yéménite perde son identité et son appartenance », espérant que « le peuple obtienne la liberté, l’indépendance et une vie décente ».

Il a ajouté que « le peuple yéménite fait partie des peuples du monde qui préservent leurs valeurs morales et religieuses, et cela se voit dans l’étendue de leur interaction à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire du Messager de Dieu ».

La grande réussite dans le domaine militaire donne de l’espoir

Le chef du mouvement Ansarullah a affirmé que « les ennemis du Yémen ont vu les capacités militaires du mouvement et ont vu ses frappes atteindre les profondeurs saoudiennes et émiraties, malgré sa possession de systèmes de défense avancés ».

Il a souligné que « les grandes réalisations dans le domaine militaire renforcent l’espoir du peuple yéménite concernant un véritable changement et une réforme des institutions de l’État ».

Il y a quelques jours, les activités du Festival annuel du Grand Messager ont été lancées à Sanaa, qui comprenait des représentations théâtrales, des chants et de la poésie, à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire du Messager de Dieu.

Dans le cadre des célébrations qui se déroulent au Yémen, les villes et villages yéménites, des montagnes aux côtes, ont été illuminés de couleurs vertes.

Source: Médias