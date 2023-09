Le ministre israélien du Tourisme a atterri à Riyad, le mardi 26 septembre, afin de prendre part à une conférence de l’Organisation des Nations Unies pour le tourisme (OMT).

Haim Katz est le premier ministre israélien à diriger une délégation officielle en Arabie saoudite.

« Notre venue en Arabie saoudite fait suite à deux événements : d’une part, la sélection d’Israël pour faire partie de l’équipe décisionnelle qui déterminera si l’Arabie saoudite accueillera l’Expo 2030, et d’autre part, l’Assemblée générale de l’ONU, à l’issue de laquelle nous avons reçu le message que des visas avaient bel et bien été délivrés pour nous par le royaume. Nous sommes ainsi entrés en Arabie Saoudite par la grande porte. J’avais dit que si j’allais dans le pays ce serait de manière officielle au nom d’Israël, et c’est ce qui s’est passé », a déclaré Haim Katz, quelques heures après son atterrissage à Riyad, ont rapporté les médias israéliens.

« À la lumière de cet accueil chaleureux, j’espère vraiment que davantage d’Israéliens officiels et non officiels se rendront bientôt en Arabie Saoudite », a-t-il ajouté.

Le déplacement de Haim Katz en Arabie saoudite constitue un signe supplémentaire de rapprochement entre ‘Israël’ et l’Arabie saoudite, engagés dans un processus de normalisation de leurs relations sous l’égide des Etats-Unis.

Selon certaines informations, le ministre des Communications, Shlomo Karai, et le député Likoud David Bitan devraient également se rendre à Riyad lundi prochain.