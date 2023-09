L’Iran a annoncé avoir achèvé ses études de base d’un projet visant à établir une nouvelle raffinerie de pétrole en Syrie d’une capacité de 140 000 barils.

Le ministre adjoint iranien du Pétrole, Jalil Salari, a déclaré mercredi dans une interview accordée à l’agence iranienne Farsnews que « les études sur un nouveau projet de raffinerie de pétrole avaient pris fin après la signature d’un protocole d’accord tripartite entre la Syrie, l’Iran et le Venezuela ».

Salari a ajouté que « ces études ont conclu que la Syrie et ses pays voisins ont besoin de produits pétroliers et qu’en conséquence, une raffinerie d’une capacité de 140 000 barils sera mis en place en plus des deux raffineries syriennes existantes (Homs et Baniyas), et elle a été incluse à l’ordre du jour pour entrer dans la phase de financement et de construction ».

Il a également souligné « qu’un accord avait été conclu sur la réparation de la raffinerie de Homs, d’une capacité de 110 000 barils, par des ingénieurs iraniens lors de la récente visite du président iranien en Syrie en mai dernier, à la suite de quoi une équipe de la Compagnie pétrolière nationale iranienne avait été envoyée sur place pour mener les discussions et études nécessaires aux travaux ».

Environ un mois après la visite du président iranien, un mémorandum d’accord a été signé entre l’Iran et la Syrie concernant la réparation de cette raffinerie.

Salari a noté que « l’Iran, après avoir réparé la raffinerie de Homs, pourra exporter 100 000 barils par jour de son pétrole vers la Syrie après avoir effectué ces réparations ».

« L’étape de signature du contrat et de son exploitation aura lieu peu après la fin des études, après la nomination du directeur supervisant les réparations de base de la raffinerie », selon le responsable iranien.

Le 8 juillet dernier, l’ambassadeur iranien en Syrie, Hossein Akbari, a déclaré que « son pays était prêt à coopérer dans les domaines pétrolier et énergétique avec la Syrie ». Ses déclarations interviennent en marge de son inspection du quatrième Salon international syrien du pétrole, du gaz et de l’énergie, organisé à Damas.

La Syrie et l’Iran ont signé huit accords de coopération et un mémorandum de coopération stratégique à long terme, lors des entretiens entre le président syrien Bachar al-Assad et le président iranien Ibrahim Raïssi à Damas.

À l’époque, le ministre iranien des Routes, Mehrdad Bazarbash, avait souligné que « les investissements dans les champs de pétrole et les raffineries étaient une opportunité d’investir dans l’industrie pétrolière ». À cet égard, il a fait référence à l’accord permettant la création de la Société des Zones Industrielles, qui représente, selon lui, une grande opportunité pour les producteurs.

Source: Médias