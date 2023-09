Le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly a déclaré que son pays peut devenir l’une des économies les plus fortes du monde d’ici 2030.

Le journal égyptien Al-Watan a cité Madbouly qui aurait déclaré, lors d’une conférence intitulée L’histoire d’une patrie entre vision et réalisation, axée sur les réalisations de l’État via le Conseil suprême pour l’investissement qui avait lancé une série de mesures très importantes pour stimuler l’investissement en Égypte. 22 mesures ont été prises et des incitations supplémentaires ont été mises en œuvre afin de renforcer la concurrence et d’ouvrir de nouvelles opportunités d’investissement.

Le Premier ministre égyptien a affirmé que « son pays est l’un des rares pays à avoir publié un document définissant clairement la politique de propriété publique et son rôle, et identifiant les secteurs dans lesquels participent les secteurs public et privé. Un comité supérieur a également été formé pour surveiller la mise en œuvre de ce document ».

Il a expliqué que « les mesures annoncées ont été mises en œuvre conformément aux procédures et cadres nécessaires pour activer le document, notant que dans le domaine de la protection de la concurrence, la stratégie de l’Agence de protection de la concurrence a été lancée, un comité suprême a été formé et une loi a été adoptée pour protéger la concurrence. Une loi importante a également été promulguée qui abolit tout avantage ou exonération fiscale pour les institutions qui en sont propriétaires ».

Madbouly a souligné que « la réforme institutionnelle est très importante et est activement travaillée, et comprend la lutte contre la corruption administrative, la promulgation de la loi sur la fonction publique et la création de l’Académie nationale anti-corruption, en plus de bénéficier de la transformation numérique comme outil de réforme, développer un portail électronique pour recevoir les plaintes et faciliter le transport vers la capitale ».

Madbouly a souligné que « malgré les défis auxquels le pays est confronté, tous les indicateurs indiquent que l’économie égyptienne devrait devenir l’une des plus grandes économies du monde en 2030 ».

Il est à noter que le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi a ouvert ce samedi une conférence intitulée L’histoire d’une patrie , qui durera 3 jours, en présence d’un certain nombre de ministres, d’hommes politiques, de jeunes, de professionnels des médias et des représentants de tous les segments de la société, pour présenter les réalisations de l’État égyptien dans divers domaines.

A son arrivée au siège de la conférence, Sissi a déclaré que L’histoire d’une patrie vise à informer les citoyens des réalisations réalisées depuis 2011 jusqu’à aujourd’hui.

Source: Médias