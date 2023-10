Le chef du Conseil exécutif du Hezbollah sayyed Hachem Safieddine a déclaré que l’hégémonie américaines dans la région est sur la voie de disparition et quiconque mise sur cette hégémonie mise sur un mirage qui va se dissiper.

Lors d’une cérémonie organisée ce mardi dans la banlieue sud de Beyrouth a l’occasion de la célébration de la naissance du prophète Mohammad (P), il a assuré que l’axe de la résistance devient de jour en jour de plus en plus puissant notamment au Liban et en Palestine occupée.

Sayyed Safieddine a dit :

« Regardez ce qui se passe en Palestine. Ce qui se passe aujourd’hui en Cisjordanie confirme que toutes les tracasseries américaines, israéliennes et celles de certains Etats qui ont normalisé et qui empruntent la voie de la normalisation de nos jours ont œuvré pour qu’il n’y ait pas de résistance et qu’il n’y ait pas d’armes de la résistance. Mais le résultat en est que les armes de la résistance ne se trouvent pas seulement au sud du Liban mais aussi à Gaza, en Cisjordanie et inchallah dans les territoires de 1948. Ce sont des signes de puissance que nous avons acquis grâce à notre attachement au prophète Mohammad (P) »

Source: Al-Manar