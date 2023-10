Les dirigeants occidentaux ont apporté leur plein soutien à l’entité sioniste, omettant les agressions israéliennes qui se poursuivent contre le peuple palestinien.

Dans un point de presse, le président américain Joe Biden a fait une déclaration dans la soirée depuis la Maison Blanche, affirmant que « les Etats-Unis se tenaient aux côtés d’Israël et qu’ils veillaient à ce qu’il ait « tout ce qu’il fait pour se défendre ».

Cette déclaration est intervenue après un entretien par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Les États-Unis condamnent les horribles attaques terroristes du Hamas et sont prêts à offrir toute aide au gouvernement israélien. Nous mettons en garde toutes les autres organisations hostiles à Israël qui cherchent à profiter de la situation : le terrorisme ne sera jamais justifié. L’engagement américain en faveur de la sécurité d’Israël est ferme et inébranlable », lui avait-il dit.

Même son de cloche de la part du président français Emmanuel Macron.

« Je condamne les attaques terroristes de Gaza contre Israël, ses soldats et ses citoyens », a écrit le président français sur Twitter en hébreu. « La France se tient aux côtés d’Israël et des Israéliens, et affirme leur droit à la sécurité et leur droit à se défendre. »

Depuis le Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Rishi Sonak s’est déclaré « choqué par les attaques des terroristes du Hamas ce matin contre des citoyens israéliens. Israël a le droit de se défendre. Nous sommes en contact avec les autorités israéliennes et les citoyens britanniques doivent suivre les avertissements aux voyageurs », a-t-il dit.

La position de l’Allemagne a été exprimée par l’ambassadeur d’Allemagne en « Israël », Stefan Seibert, qui a exprimé que « sa solidarité aux habitants du sud, attaqués par des terroristes qui ont envahi leurs localités ». « L’Allemagne condamne cette attaque massive et impitoyable contre des civils », a-t-il dit.

Les dirigeants occidentaux ont omis les injustices infligées au peuple palestinien aussi bien dans la bande de Gaza assiégée depuis plus de 15 ans, qu’en Cisjordanie qui fait l’objet d’incursions militaires israéliennes quotidiennes, sans compter la poursuite de la colonisation, les campagnes d’arrestation, de perquisition et de destructions des maisons des palestiniens. Ainsi que les incursions quotidiennes des colons dans la mosquée d’al-Aqsa menacée de judaïsation.

