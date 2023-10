La Résistance islamique (RI) a annoncé le martyre de trois de ses combattants qui ont succombé lors de l’agression israélienne contre le sud du Liban ce lundi après-midi.

Le martyr Houssam Ibrahim

Dans ses communiqués, la RI a indiqué que le premier martyr s’appelle Houssam Mohammad Ibrahim. Il est originaire de la localité méridionale de Aitaroune, au sud du Liban.

Le martyr Ali Hassan Hodroj

Le second est Ali Raef Ftouni qui est originaire du quartier Zqaq al-Blat à Beyrouth.

Le troisième est Ali Hassan Hodroj qui est originaire de la localité de Hanaway au sud du Liban.

Tous les trois ont succombé durant le pilonnage israélien sur le sud du Liban ce lundi après-midi.

Dans un communiqué, la Résistance islamique a déclaré avoir bombardé en riposte la caserne militaire israélienne Branet qui renferme le centre de commandement de la Division de Galilée et la caserne Avifim qui renferme le commandement du bataillon affiliée à la brigade occidentale avec des missiles guidés et des obus de mortier et les a frappées de plein fouet.

Ali Raef Ftouni

L’armée d’occupation israélienne avait pilonné plusieurs régions au sud du Liban après des accrochages qui avaient éclaté à la frontière, à hauteur du village frontalier al-Dhahira dans le secteur occidental du sud du Liban.

Les Brigades al-Qods branche armée du mouvement de résistance palestinien Jihad islamique ont revendiqué une opération à la frontière entre le Liban et la Palestine occupée, assurant que les accrochages ont eu lieu entre leurs combattants et des soldats israéliens, et il en a découlé 7 blessés parmi les soldats israéliens.

L’armée d’occupation israélienne a admis plus tard la mort de deux soldats israéliens pendant l’échange de tirs à la frontière avec le Liban indiquant que 4 soldats et 3 officiers ont été blessés.

Source: Al-Manar