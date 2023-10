Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdellahian, a souligné que « la protection des droits du peuple palestinien relève de la responsabilité de tous les pays islamiques ».

Lors d’un appel téléphonique avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdul Rahman, Amir Abdellahian a affirmé : « L’escalade des crimes de l’occupation compliquera les choses en Palestine et dans la région ».

À son tour, le ministre qatari des Affaires étrangères a condamné les crimes de l’occupation israélienne, soulignant que « son pays se tient aux côtés du peuple palestinien ».

Abdel Rahman a noté : « Les pays occidentaux doivent exercer des pressions sur l’entité occupante afin de mettre fin à ses agressions le plus rapidement possible ».

Le président iranien, Ibrahim Raisi, a souligné que « l’Iran soutient le peuple palestinien dans sa légitime défense de sa terre et de ses droits », affirmant que « l’entité sioniste et ses partisans sont responsables de la menace à la sécurité régionale et ils doivent en assumer la responsabilité ».

Raisi a ajouté que « l’équation a changé et que provoquer la guerre n’est pas dans l’intérêt des sionistes, et que le peuple palestinien est le vainqueur dans cette arène ».

Auparavant, le président iranien avait eu un appel téléphonique avec le chef du Bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et le secrétaire général du mouvement du Jihad islamique, Ziad al-Nakhalah, à la suite de l’opération Déluge d’Al-Aqsa .

Source: Médias