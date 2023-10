La Résistance Islamique au Liban – Médias Militaires a publié le communiqué suivant:

En son nom Tout-Puissant

La permission a été donnée à ceux qui combattent parce qu’on leur a fait du tort, et en effet, Dieu est Capable de leur accorder la victoire.

En réponse aux attaques israéliennes qui ont visé plusieurs points d’observation appartenant à la Résistance islamique, nos Moudjahidines ont ciblé ce soir un char israélien de type Zelda sur le site d’Al-Sadah à l’ouest de la ville de Salha (la colonie appelée Avivim) avec deux des missiles guidés, et il a été touché et complètement détruit.

La victoire ne vient que de Dieu, le Tout Puissant

Des attaques de missiles depuis le sud du Liban vers les colonies du nord

Notre correspondant au sud du Liban a rapporté mardi que « trois lancements de missiles a été lancés depuis le sud du Liban vers la Galilée occidentale », estimant que « le nombre de missiles lancés était de 12 ».

Il a ajouté que « deux missiles sont tombés dans la colonie Avivim, provoquant un incendie sur une cible touchée par les missiles dans la colonie ».

Selo une source de sécurité libanaise, les forces d’occupation ont bombardé les environs de Naqoura, Dhahira et Yaroun, dans le sud du Liban. L’occupation a également tiré 3 obus incendiaires en direction des collines de Kfar Shuba et de Sahl al-Mari.

Le Times of Israel a rapporté des attaques simultanées à la roquette depuis Gaza et le Liban. Les médias israéliens ont rapporté que des sirènes ont retenti à Shlomi et Petist en Galilée occidentale et dans le secteur central de la Haute Galilée.

Les médias israéliens ont rapporté que « des roquettes étaient tombées sur la Galilée occidentale sans faire de victimes ».

La radio israélienne a également signalé la possibilité d’une infiltration depuis le sud du Liban jusqu’à la colonie Shlomi en Galilée occidentale.

Cela s’est produit en conjonction avec une intense série de missiles lancés par la résistance palestinienne depuis la bande de Gaza vers les colonies environnantes et les territoires palestiniens occupés.

Hier, une agression israélienne a visé plusieurs zones du sud du Liban, coïncidant avec l’annonce par les médias israéliens de l’infiltration de 4 hommes armés près du village arabe d’Al-Aramsha, à la frontière libano-palestinienne, dans les colonies d’occupation israéliennes.

L’opération d’infiltration a entraîné la mort du commandant adjoint de la 300e brigade de la division Galilée, le lieutenant-colonel Alim Saad, lors d’un affrontement à la frontière libano-palestinienne, en plus de 6 soldats israéliens de blessés .

La Résistance islamique au Liban (Hezbollah) a organisé des céremonies de deuil pour les 3 martyrs : Hossam Muhammad Ibrahim, Ali Raif Fatuni et Ali Hassan Hodraj, tombés en martyr à la suite de l’agression israélienne contre le sud du Liban.

Tout cela survient alors que l’occupation israélienne exprime sa crainte de voir éclater des affrontements sur le front nord, depuis le début de la bataille du Déluge d’Al-Aqsa, lancée par la résistance palestinienne samedi matin dernier, ainsi rapporté par les médias israéliens, qui ont ajouté, « notre situation au nord est pire », car « la frontière avec le Liban ne ressemble pas à la frontière au sud (bande de Gaza) et Israël ne veut pas de bataille au nord » .

Source: Médias