Voici un des messages qui, depuis deux jours, circulent sur les réseaux en Israël et qu’une personne proche vient de me transmettre depuis Jérusalem.

« Chers juifs ! Il est temps de prendre des décisions.

Kidnappez et tuez des Arabes sans aucune crainte !

Vous voyez un Arabe dans la rue ? Empoignez-le, jetez le dans votre voiture, commencez à le torturer et n’oubliez pas de filmer !

Prenez tout, femme, enfants, vieux, tout est bon ! Aucune pitié ! Le genre, l’âge n’ont aucune importance, juste enlevez et tuez !

Si vous connaissez des endroits où se cachent des Arabes, allez-y et brûlez-les ! Publiez leurs noms, ainsi on peut commencer !» (traduit de l’hébreu).

Ce texte pousse au crime émane bien sûr d’un mouvement d’extrême droite, en l’occurrence du groupe Lehava dont M. Itamar Ben Gvir a longtemps été proche (et dont il ne semble guère s’être éloigné) mais il s’adresse à tous ; beaucoup le partagent et aimeraient bien l’appliquer. Certains l’appliquent déjà !

Cet appel commence à faire son effet : meurtre d’un employé palestinien de Cisjordanie travaillant en Israël par son propre patron, assassinat d’un médecin hospitalier «arabe» israélien, attaque de magasins israéliens employant des Arabes etc.

Bien sûr ce genre d’informations, vous ne les entendrez pas sur nos ondes, ne les verrez pas sur nos écrans ou ne les lirez pas dans notre presse. Pas plus que vous ne saurez que depuis le samedi 7 octobre, le ministère de la Santé palestinien décompte au moins 16 morts en Cisjordanie occupée, dont 3 enfants. Ni que la Cisjordanie est totalement bouclée, des quartiers et villages sous couvre-feu (comme la vieille ville de Hébron), que des villages et leur population sont attaqués par les colons armés chaque jour.

Par Colette Berthès

Source : Le Grand Soir via Réseau international