Donald Trump a essuyé une pluie de critiques, le jeudi 12 octobre, de la part du président américain Joe Biden et de certains de ses rivaux républicains pour avoir qualifié le Hezbollah, bête noire d’Israël et allié du Hamas, de « très intelligent ».

« Vous savez, le Hezbollah est très intelligent, ils sont tous très intelligents », a déclaré l’ancien président, candidat à la présidentielle de 2024, lors d’un meeting électoral mercredi soir en Floride.

Trump a déclaré avoir lu les déclarations de « tous les responsables de la sécurité de Biden » qui s’inquiétaient d’une éventuelle attaque du Hezbollah contre « Israël » depuis le nord.

Il a poursuivi en disant que le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qu’il a qualifié d’ « idiot » semblait transpirer face à ce scénario, déclarant : « J’espère que le Hezbollah ne nous attaquera pas depuis le nord, pour ensuite qu’une attaque du Hezbollah ait lieu dans cette même direction».

Joe Biden a vivement critiqué les propos de Donald Trump, à qui il pourrait être opposé lors de la présidentielle de 2024, estimant qu’il « n’était jamais opportun de faire l’éloge des ‘terroristes’ qui cherchent à détruire » l’entité sioniste.

« Il est honteux qu’une telle personne, un ancien président des Etats-Unis, contribue à la propagande », a renchéri le ministre israélien des Communications Shlomo Karhi, estimant que Donald Trump n’était « évidemment » pas digne de confiance.

« Il n’y avait pas de meilleur ami ou d’allié pour Israël que le président Donald Trump », s’est défendu ce dernier jeudi soir dans un communiqué de campagne.

« La faiblesse et l’incompétence de Joe-la-Crapule a renforcé et encouragé nos ennemis à travers le monde, et maintenant, tellement de vies ont été inutilement perdues », a-t-il poursuivi, renouvelant ses attaques contre son successeur démocrate.

« Il est aberrant que quelqu’un, et encore plus un candidat à la présidentielle (…) fasse l’éloge de ‘terroristes’ du Hezbollah en les qualifiant de +très intelligents+ », a pour sa part estimé Ron DeSantis, candidat aux primaires républicaines face à Donald Trump.

Le Hezbollah a revendiqué plusieurs tirs sur des positions israéliennes depuis le début du Déluge d’Al-Aqsa.

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, le samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de plus de 1000 colons et soldats israéliens et la capture d’une centaine d’autres.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardant les domiciles résidentiels, les centres médicaux et les mosquées à Gaza. Selon le ministère palestinien de la Santé, le nombre des martyrs palestiniens à Gaza s’est élevé à plus de 1 537 et le nombre des blessés à plus de 6 600.