Le président iranien, Ebrahim Raisi, a indiqué que » la levée du siège inhumain de Gaza et la prévention des crimes de génocide qui y sont commis dépendent de la prise de mesures urgentes par l’ensemble de la nation islamique » soulignant « la volonté de l’Iran de déployer des efforts conjoints avec l’Irak et d’autres pays islamiques dans ce contexte ».

Lors d’entretiens téléphoniques ce samedi avec le Premier ministre irakien, Mohammed Shiaa Al-Sudani, Raisi a exprimé « la profonde préoccupation de la République islamique face aux pratiques brutales et aux meurtres de Palestiniens dans la bande de Gaza », ajoutant que « l’entité sioniste cherche , par des punitions collectives et des crimes systématiques contre des civils innocents, pour compenser la défaite subie par la résistance sur le champ de bataille ».

Le président iranien, Ebrahim Raisi, a considéré que « couper l’eau et l’électricité, empêcher l’entrée de médicaments, de carburant et de nourriture dans la bande de Gaza sont un exemple flagrant de crimes de guerre et de crime contre l’humanité ».

Il a insisté sur « l’évolution et les progrès récents dans les relations entre les deux pays » et sur « la nécessité d’élargir la coopération bilatérale basée sur les énergies abondantes en Iran et en Irak ».

Pour sa part, le Premier ministre irakien a salué « les positions du guide suprême de la Révolution islamique ainsi que du gouvernement et du peuple iraniens dans la protection du peuple palestinien opprimé ».

Al-Sudani a qualifié les développements actuels dans la bande de Gaza « de génocide afin de compenser la terrible défaite subie par l’entité sioniste sur le terrain face aux résistants ».

Il a ajouté que « les dirigeants sionistes veulent déverser leur colère sur la tête de civils innocents et que, par conséquent, les pays du monde islamique doivent utiliser tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à ces crimes ».

Lors d’une conversation téléphonique avec le sultan d’Oman, Raisi souligne la nécessité pour les pays islamiques de prendre des mesures urgentes pour arrêter la machine à tuer sioniste

Lors d’un appel téléphonique avec le sultan d’Oman, Haitham bin Tariq Al Said, effectué ce samedi, Raisi a souligné « la nécessité de prendre des mesures urgentes et décisives de la part des pays islamiques et des peuples libres du monde pour arrêter la machine à tuer sioniste ».

Raisi a dénoncé « la politique de l’entité sioniste consistant à couper l’eau et l’électricité et à empêcher la livraison de nourriture et de médicaments dans la bande de Gaza » soulignant que « l’occupation cherche par là à mettre en œuvre un plan de génocide et de déplacement forcé contre la population de Gaza ».

Le président iranien a estimé que « le soutien illimité apporté par l’Occident, dirigé par les USA, aux crimes des sionistes, a exacerbé et compliqué la situation plus que jamais » ajoutant « la nécessité de prendre des mesures urgentes et décisives de la part des pays islamiques et des peuples libres du monde pour arrêter la machine à tuer sioniste ».

Il a ajouté que « les Nations Unies, l’Organisation de la Coopération Islamique, la Ligue Arabe et d’autres organisations internationales devraient enquêter sur la situation désastreuse qui prévaut actuellement dans le secteur ».

Et de poursuivre: » l’opération Déluge d’Al-Aqsa, lancée samedi dernier par la résistance palestinienne au cœur de l’entité sioniste, est comme une épée sortie de son fourreau après l’escalade des crimes de l’occupation ces derniers mois, ce qui a conduit à changer les équations entre sionistes et occidentaux ».

Ebrahim Raisi a noté que « la République islamique d’Iran souhaite renforcer les liens de voisinage et élever le niveau de confiance entre les deux pays ».

Le président iranien a également salué « le rôle constructif adopté par l’autorité omanaise dans le règlement des problèmes régionaux ».

Par ailleurs, le sultan d’Oman a souligné « la nécessité d’empêcher la mise en œuvre du plan de déplacement forcé du peuple palestinien ».

Exprimant son soutien aux positions du président iranien sur l’utilisation des énergies de la nation islamique pour mettre fin à l’injustice et aux massacres dans la bande de Gaza, il a souligné « la poursuite des contacts entre Mascate et d’autres parties qui peuvent jouer un rôle d’influence dans le contexte de la fin des violences ».

Source: Médias