Les médias israéliens ont souligné ce dimanche, « l’ampleur du désastre qui a frappé les colonies israéliennes environnantes dans la bande de Gaza, suite aux attaques de la résistance palestinienne contre elles depuis le début de la bataille de Déluge d’Al-Aqsa samedi 7 octobre 2023 ».

Les médias israéliens ont rapporté : « Aujourd’hui, après la fin de la première semaine de combats, il est devenu clair que l’ampleur du désastre dans la colonie de Kfar Azza est immense », ajoutant « qu’il y avait 25 morts, 13 disparus, 7 détenus et 6 blessés ».

De son côté, le réseau israélien Hamitav a indiqué que « l’ampleur de la catastrophe dans la colonie de Nir Oz est inimaginable », ajoutant « qu’environ la moitié des colons ont été tués ou portés disparus. Il y a entre 25 et 30 morts, en plus de 80 disparus sachant que le nombre de colons y est de 400 ».

Les médias israéliens ont rapporté que « Kiryat Shmona était devenue une ville fantôme ».

De même, les médias israéliens ont souligné « la persistance de la terreur parmi les colons, puisque la municipalité de Sderot a annoncé dimanche que plus de 90 % des colons quitteraient la ville jusqu’au soir ».

De son côté, la porte-parole de la municipalité d’Ashkelon d’occupation israélienne a annoncé que « depuis le début des combats, 1 039 obus de roquettes ont été tirés en direction d’Ashkelon, dont 173 ont atterri sur le territoire de la ville ».

À son tour, l’analyste des affaires militaires du journal israélien Yedioth Ahronoth a affirmé que « si nous espérons que l’armée israélienne liquidera tous les éléments du Hamas et du Jihad islamique, cela n’arrivera jamais ».

Les médias israéliens ont reconnu que plus de 1 200 Israéliens avaient été tués et plus de 3 400 blessés depuis le début de la bataille de Déluge d’Al-Aqsa.

Source: Médias