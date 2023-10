Le porte-parole des Brigades martyres Izz al-Din al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, Abu Ubaida, a déclaré dans un communiqué diffusé sur les médias arabes que « Gaza sera un cimetière pour ses envahisseurs », soulignant que « la menace de l’occupation d’une incursion terrestre dans la bande de Gaza n’intimide pas la résistance et qu’elle y est prête ».

Abu Ubaida a affirmé que « l’ennemi israélien diffuse de fausses allégations pour dissimuler son lamentable échec et son habitude de tuer, de commettre des massacres, de tuer des prisonniers et d’écraser le crâne des enfants dans toutes ses guerres avec le peuple palestinien ».

Concernant les discussions croissantes sur une incursion terrestre israélienne dans la bande de Gaza, Abu Ubaida a noté, en s’adressant au peuple palestinien, à l’ennemi israélien et au monde entier, que « la menace de l’occupation de se lancer dans une agression terrestre est quelque chose qui ne nous effraie pas ».

Le porte-parole des Brigades Al-Qassam a souligné que Gaza « sera un cimetière pour ses envahisseurs, et les sables de Gaza engloutiront son ennemi », soulignant que « l’incursion terrestre des Israéliens dans la bande de Gaza sera une nouvelle opportunité de les tenir responsables pour leurs crimes ».

Concernant le dossier des prisonniers israéliens détenus par la résistance dans la bande de Gaza, Abu Ubaida a d’abord estimé que « le nombre de prisonniers varie entre 200 et 250 prisonniers ou plus, révélant que seules les Brigades Al-Qassam ont entre leurs mains 200 prisonniers ».

Abu Ubaida a révélé que « l’agression israélienne brutale contre des bâtiments et des maisons sans avertissement a conduit jusqu’à présent à la mort de 22 prisonniers résistants ».

Il a également annoncé que « la résistance possède un groupe de détenus de différentes nationalités », expliquant « qu’ils ont été ramenés pendant la bataille et qu’il n’y avait aucune possibilité de vérifier leur identité ».

Abu Ubaida a appelé tous les pays du monde à « mettre en garde les détenteurs de leur nationalité contre tout combat avec l’armée israélienne ennemie », déclarant que « la résistance libérerait ses prisonniers étrangers au cas où les conditions nécessaires seront réunies pour cela ».

A la fin de son discours, Abu Ubaida a salué les martyrs et les blessés du peuple palestinien inébranlable, les personnes stationnées, et il s’est également adressé aux familles des détenus palestiniens dans toutes les geôles d’occupation, en disant : « Nous sommes déterminés à ramener la joie à chaque foyer de notre peuple figurant dans le dossier des prisonniers, et c’est une promesse que nous nous sommes faite ».

Source: Médias