En réaction au massacre de l’hôpital Baptiste (Al-Ahli al-Arabi), le chef du Bureau politique du Hamas Ismail Haniyeh, a déclaré que « le massacre du Baptiste confirme la barbarie de l’ennemi et l’ampleur de sa défaite retentissante qu’il subit».

Il a commencé son discours retransmis par les télévisions par un versite coranique : « Et ne vous découragez pas en cherchant le peuple, si vous souffrez, car il souffre comme vous souffrez, et vous espérez de Dieu ce qu’il n’espère pas. »

Il a poursuivi : « Ce sont les versets que nous lisons maintenant devant ce sang pur et coulant qui coule des veines de ce peuple, en particulier dans ce massacre brutal et barbare que les sionistes ont commis à l’hôpital Baptiste. Des centaines de personnes ont été martyrisées et blessées dans ce massacre, ce qui confirme la brutalité de cet ennemi. Ce massacre confirme aussi, malgré l’amertume et malgré la peine et la douleur, l’ampleur de la défaite retentissante qu’a subi cet ennemi face à cette résistance bénie et à ces hommes courageux. »

Selon lui ce massacre s’ajoute à la série de massacres commis par les sionistes depuis l’occupation de la Palestine.

« C’est leur titre, c’est leur caractère, de commettre des massacres et des massacres… Cette occupation ne respecte pas les valeurs, les lois, les coutumes, comment pourrait-elle ne pas le faire, alors que ce sont eux qui ont tué les prophètes et tué ceux qui commandent la justice au peuple. Ils ont osé violer le caractère sacré et les limites de Dieu sur la terre et les lieux saints ainsi que sur le peuple et la nation palestinienne. »

Il a ajouté : « Les Etats-Unis ont fourni une couverture à l’offensive dans le Conseil de sécurité et ils assument la responsabilité du massacre de l’hôpital baptiste… L’ennemi se fait des illusions s’il croit que le massacre poussera notre peuple à capituler ou qu’il va couvrir sa défaite ».

Haniyeh a assuré que « la résistance se poursuivra et ne s’arrêtera que lorsque l’occupation sera chassée de notre terre ».

« Non pour les demies solutions avec le sang à Gaza. Non pour les demis mots. Ce massacre constituera un tournant qui s’ajoute à Déluge d’al-Aqsa », a-t-il clamé.

Haniyeh a appelé tous les peuples libres du monde, les Nations Unies, le Conseil de sécurité, la Ligue arabe et l’organisation de coopération islamique à condamner le massacre. Nous appelons les peuples de la oumma arabe et islamique à sortir pour condamner les crimes afin que l’ennemi stoppe ses crimes. J’appelle les fils de la Cisjordanie à sortir et affronter l’occupant ».

Et le dirigeant du Hamas de conclure : « L’avenir est prometteur pour le peuple palestinien ».

