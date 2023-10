En condamnant avec virulence les massacres successifs commis par l’entité sioniste contre les Palestiniens de la bande de Gaza, notamment celui de l’hôpital Baptiste, le chef du Conseil exécutif du Hezbollah, sayed Hachem Safieddine, a rappelé que l’histoire ‘Israël’ est basée sur les massacres et les mensonges.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’armée d’occupation israélienne a bombardé cet hôpital situé au centre de Gaza causant au moins 500 martyrs.

Lors d’un rassemblement de solidarité avec Gaza organisé par le Hezbollah dans la banlieue sud du Liban ce mercredi, le responsable du Hezbollah a commenté les propos du porte-parole de l’armée d’occupation israélienne qui a ce mercredi imputé le raid meurtrier contre l’hôpital au mouvement de résistance palestinien Jihad islamique en ajoutant : « L’insolence des sionistes hier s’est illustrée par leur tentative d’échapper ouvertement à leurs responsabilités et de tenir les factions palestiniennes pour responsables de ce qui s’est passé. C’est pire encore que de cibler et de tuer des enfants. »

Le Jihad islamique a démenti avec virulence les accusations israéliennes.

« Le bombardement qui a visé hier un hôpital contenant des malades, des blessés, des médecins et des infirmières, ainsi qu’un grand nombre de personnes déplacées, confirme qu’il a été pris pour cible sur une décision prise au préalable », a estimé sayed Safieddine.

« L’administration de l’hôpital et les responsables ont fait tout leur possible pour sécuriser l’hôpital qu’il est interdit de frapper selon les lois », a assuré sayed Safieddine selon lequel « le pire est la déclaration du président américain, qui a considéré que l’enquête était terminée et que l’entité sioniste n’était pas responsable » du massacre.

Il a souligné que « l’entité ennemie sioniste est fondée sur des massacres. Plus est-il lorsqu’elle était couverte et soutenue par les États-Unis d’Amérique. L’origine de l’existence de cette entité sioniste est basée sur un mensonge, et ce mensonge continue de produire de nouveaux mensonges. L’un des fondements de cette entité est la tromperie et les contre-vérités. Ce que fait « Israël » depuis son sa création est le résultat de la sale mission que l’Occident lui a assigné. »

M. Safieddine a ajouté : « Les pays occidentaux, en particulier les Etats-Unis, ne considèrent pas les Palestiniens et les Arabes comme des êtres humains et qu’il est donc permis de les tuer. »

Il a ajouté : « Malgré tout ce qui s’est passé, l’ennemi sioniste continue les bombardements et ne cesse de tuer des enfants, comme si de rien n’était. »

« Dans les prochains jours, nous serons confrontés à un nouveau mensonge et à un axe malveillant dont le titre sera que la résistance en Palestine est Daech… Sachant que le véritable Daech, ce sont les USA et Israël, et il est interdit à quiconque d’éliminer cette organisation terroriste », a-t-il estimé.

Mais d’après lui, « cette époque n’est pas comme le passé. C’est plutôt l’ère des résistances, des peuples, des factions de la résistance palestinienne et des forces de résistance dans la région. »

S’adressant à la population de la bande de Gaza, il a dit : « Sachez, ô peuple de Gaza, que vous donnez la plus grande leçon dans la défense des sacro-saints de la oumma. »

« Notre époque aujourd’hui est l’ère de la résistance, des Brigades al-Qassam, des Brigades al-Qods et de toutes les résistances depuis la Syrie, le Liban, le Yémen et l’Irak, jusqu’à la République islamique d’Iran ».

Son Éminence a déclaré : « L’ennemi sioniste tentera à nouveau de frapper davantage d’hôpitaux, la défense civile, les familles et les enfants innocents sans sourciller, afin de forcer la population de la bande de Gaza à la quitter. »

Et de conclure : « Tout le monde devrait se dresser et dire que le projet d’expulsion de la population de Gaza ne passera pas, et que nous sommes tous avec Gaza. »

Source: Al-Manar