Les médias israéliens ont rapporté jeudi que « l’armée israélienne avait restitué hier mercredi 90 corps de soldats israéliens de la bande de Gaza ».

Le journal Israel Hayom a rapporté que « l’Armée avait admis que le sort d’environ 100 à 200 Israéliens est actuellement inconnu » et que « l’Armée avait informé 203 familles que leurs proches étaient prisonniers dans la bande de Gaza, mais que ce nombre n’est pas définitif ».

Le journal a précisé que « parmi les 203 prisonniers, il y a ceux qui sont encore en vie, blessés, tués ou dont le sort ne sera jamais connu ».

Selon Israel Hayom, les estimations de « l’Armée indiquent que la majorité des prisonniers sont entre les mains de Hamas, et que certains d’entre eux sont entre les mains du Jihad islamique, et d’autre ont été capturés par les factions affiliées au Hamas ».

Il a également été signalé que « 30 détenus avaient moins de 18 ans et qu’entre 10 et 20 détenus avaient plus de 60 ans, en plus de 8 ou 9 étrangers ».

Le journal conclut en disant que » l’Armée ne peut pas être sûre du nombre, et que le sort d’un nombre important de personnes restera inconnu durant des années ».

Il convient de mentionner qu’un certain nombre de ces prisonniers ont été tués par les bombardements israéliens sur Gaza.

Source: Médias