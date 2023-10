Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a confirmé que « la résistance palestinienne contrôle toujours le rythme de la bataille, malgré la brutalité et les crimes de l’occupant ».

Haniyeh a ajouté, dans un discours télévisé, que la résistance suit le mouvement des responsables américains et européens, « qui vise à apporter un soutien à Israël », notant que « les USA n’ont pas réussi à faire plier la position, arabo-islamique, afin d’imposer le transfert de la population de Gaza ».

Il a déclaré que « l’objectif est de déplacer le peuple de Gaza vers l’Égypte et le peuple de Cisjordanie vers la Jordanie », soulignant que « le peuple palestinien, qui s’accroche à sa terre, rejette le déplacement et une patrie alternative ».

Le chef du bureau politique du Hamas a souligné que « la poursuite de l’agression et l’effusion du sang de la population de Gaza feront exploser toutes les équations, aux niveaux palestinien et régional, et que ce qui se passe dans la bande de Gaza pourrait se transformer en un conflit régional que l’ennemi et ceux qui sont derrière lui ne pourront pas contrôler ».

Haniyeh a souligné « la nécessité de traduire les dirigeants de l’occupation devant les tribunaux internationaux, afin « d’être tenus responsables des crimes qu’ils ont commis », soulignant que « le Hamas et le mouvement de résistance ont plus d’humanité et de moralité que cet occupant, qui pratique des assassinats avec préméditation ».

Le chef du bureau politique du Hamas a indiqué « qu’au cours des derniers jours, il avait reçu de nombreux appels et tenu plusieurs réunions, confirmant à tous que la solution réside dans la sortie de l’occupation ».

Haniyeh a appelé « les masses de notre peuple et de la nation islamique à une mobilisation générale demain, vendredi, sous le titre de l’arrêt de l’agression et du rejet du déplacement et d’une patrie alternative ».

Source: Médias