Le Hezbollah a dénoncé, ce vendredi 20 octobre, l’agression israélienne contre une équipe de journalistes à la frontière avec les territoires palestiniens occupés, promettant des représailles à la mort d’un civil coincé avec l’équipe des journalistes.

Dans un communiqué, le bureau des Relations médiatiques du Hezbollah a souligné que l’agression israélienne contre des civils et des journalistes faisait partie d’une série de crimes israéliens contre les journalistes.

« L’ennemi israélien poursuit sa politique criminelle consistant à attaquer des civils et des journalistes dans la zone frontalière entre le Liban et les territoires palestiniens occupés », peut-on lire dans le communiqué du Hezbollah, obtenu par Al-Manar.

Le Bureau des Relations médiatiques du Hezbollah a fermement dénoncé dans un communique « le nouveau crime commis par les forces d’occupation près du site d’Al-Abbad, qui a conduit au martyre d’un civil. Cette agression fait partie d’une série de crimes contre les équipes des journalistes au Liban et en Palestine dans le but de les empêcher de couvrir et de documenter les crimes brutaux israéliens contre des civils et des innocents ».

Et d’appeler « les médias ainsi que les groupes et organismes humanitaires à condamner ces crimes ».

« Nous réitérons que les meurtres des civils et les agressions contre notre pays ne resteront pas sans riposte ».

Plus tôt jeudi, une équipe de six journalistes et un civil ont été coincés à l’extérieur de la ville frontalière de Houla et à proximité du site israélien d’Al-Abbad.

Avant d’être évacués par l’armée libanaise, les sept hommes ont essuyé des tirs israéliens, dont l’un d’eux est tombé en martyre et l’autre a été blessé.

Le correspondant d’Al-Manar au sud du Liban, Ali Shoeib, a déclaré que le civil martyr, Mohamamd Al-Bikai, a succombé après que les forces d’occupation israéliennes ont empêché les troupes de la FINUL de l’évacuer.

Il s’agit du deuxième journaliste tué par les forces d’occupation au Liban. Issam Aballah est tombé en martyre et six journalistes ont également été blessés lors du bombardement israélien, le 13 octobre, contre les abords du village de Alma el-Chaab, dans le sud du pays.

