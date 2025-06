Porte-parole du CGRI, le colonel Emane Tajik

L’Iran a lancé, dans la nuit de vendredi à samedi 21 juin, une nouvelle série de missiles contre les profondeurs de l’entité sioniste en Palestine occupée.

Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique en Iran (CGRI) a annoncé dans un communiqué, ce samedi 21 juin, que « la 18e vague de missiles a visé l’aéroport Ben Gourion et plusieurs installations militaires ».

Et de préciser : « Des frappes aériennes ont été menées contre des cibles militaires et des centres de soutien opérationnel de l’armée de l’entité sioniste. Un grand nombre de drones suicide et de combat Shahed 136, ainsi que des missiles de précision propulsés par des carburants solides et liquides ont été utilisés lors de cette attaque qui a réussi à détruire les cibles prédéterminées, grâce à Dieu ».

« Il convient de noter que plusieurs escadrons de drones Shahed 136 ont effectué leurs missions la nuit dernière dans le ciel des territoires occupés. Les systèmes de défense aérienne les plus modernes n’ont pas pu les intercepter, forçant les sionistes à se réfugier dans des abris, comme d’habitude », a fait savoir le CGRI.

Et de conclure : « Les opérations conjointes des tirs des missiles et des drones se poursuivront sans interruption et avec détermination ».

Selon les médias israéliens, « l’Iran a tiré dix missiles balistiques contre le centre d’Israël ».

La 12ème chaîne israélienne a rapporté « qu’un missile s’est abattu sur un bâtiment du Grand Tel-Aviv, plus précisément dans la ville de Holon, au sud de Tel-Aviv, provoquant un important incendie ».

Et d’ajouter sans fournir des précisions sur l’étendue des pertes matérielles et humaines, « les équipes d’urgence poursuivent leurs efforts pour maîtriser l’incendie ».

Les autorités d’occupation imposent un black-out médiatique sévère sur les sites visés par les missiles iraniens.

Par ailleurs, des sirènes d’alerte ont retenti dans de vastes zones de la Palestine occupée, de Netanya au nord à Ashdod au sud, y compris à Tel-Aviv, provoquant la panique parmi les colons, priés de rester dans des abris.

L’importance de Holon

Il convient de noter que la ville de Holon comprend plusieurs sites vitaux susceptibles d’être considérés comme des cibles iraniennes potentielles. Près de sa frontière avec Bat Yam et Tel-Aviv, se trouvent des usines et des entrepôts appartenant à Israel Aerospace Industries (IAI) ainsi que des installations liées à la recherche en matière de défense, dont certaines sont situées dans une zone sécuritaire bouclée.

De plus, cette ville comprend des quartiers généraux de police et des centres de contrôle technologique qui gèrent les infrastructures du Grand Tel-Aviv.

Holon abrite également l’Institut technologique, un centre de formation avancée en technologies de l’information, parfois utilisé dans le cadre de projets conjoints avec l’armée israélienne et l’industrie de la défense.

Cette ville est également située au cœur du principal réseau d’infrastructures de Tel-Aviv (le réseau électrique Dan et le réseau d’eau du Gush Dan). Tout bombardement des nœuds de ces réseaux pourrait perturber de vastes zones de la région centrale.

Des drones israéliens interceptés par la DCA iranienne

Parallèlement en Iran, les défenses aériennes ont intercepté des cibles israéliennes dans différentes régions du pays dans la nuit de vendredi à samedi: à Téhéran et Ispahan. Elles ont également été activées dans les villes de Tabriz et Zanjan, dans le nord-ouest de l’Iran.

Les défenses aériennes iraniennes ont également abattu des drones israéliens dans l’espace aérien de la ville de Karaj, à l’ouest de Téhéran, et dans la province de Chiraz.

Agression israélienne contre un immeuble résidentiel à Qom

Un batiment résidentiel visé à Qom

Il convient de rappeler que les défenses aériennes iraniennes ont abattu 200 drones israéliens dans l’espace aérien iranien depuis le début de l’agression israélienne contre l’Iran, le 13 juin 2025.

Par ailleurs, deux personnes sont tombées en martyrs et plusieurs autres blessées lors d’une agression israélienne visant un immeuble résidentiel dans le quartier de Salarieh à Qom, au sud de Téhéran.

Le ministre israélien de la guerre a prétendu que « cet assassinat visait le dirigeant iranien Saïd Izadi, qui avait armé le Hamas ».

Frappe israélienne contre la ville d’Isphahan

L’agence de presse iranienne Fars a en outre fait état d’une frappe israélienne contre la ville d’Ispahan, dans le centre du pays.

Plus de 1 500 personnes, pour la plupart des enfants et des femmes, sont tombées en martyre et blessées depuis le début de l’agression israélienne, selon les chiffres officiels.