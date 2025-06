Le Grand Imam d’Al-Azhar, Ahmad al-Tayeb, a condamné l’agression israélienne continue contre l’Iran, mettant en garde contre les tentatives de l’occupation « de semer le chaos dans la région et d’en faire une zone de conflit et de guerre ».

Dans un message publié sur la plateforme X, il a déclaré : « Les attaques systématiques et l’arrogance persistante de cette entité visent à mener toute la région au bord de l’explosion et à déclencher une guerre généralisée dont seuls les trafiquants de sang et d’armes sortiront vainqueurs ».

Dans ce message, publié pour la première fois en persan, il a souligné que « le silence de la communauté internationale face à cette tyrannie et son incapacité à y mettre fin constituent une complicité criminelle », ajoutant que « cela n’a d’autre résultat que de menacer la sécurité du monde entier, car la guerre ne peut engendrer la paix ».

Source: Médias